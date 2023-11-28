區議會選舉｜中西區地委會候選人羅錦輝　原來是中聯辦前副處長？

再有中聯辦前官員參加區議會選舉，今次是曾任中聯辦港島工作部社工處副處長的羅錦輝，他任職中聯辦多年，參加今屆中西區區議會地區委員會界別選舉，現時申報是註冊社工，沒有填報政治聯繫。過去三屆區議會選舉亦曾有中聯辦前官員參選，引起熱議，當時中聯辦開腔呼籲不應歧視合法參選者。



候選人羅錦輝簡介。（選舉事務處網頁截圖）

羅錦輝參選無申報政治聯繫 同時是關愛隊隊長

根據選舉事務處網頁，43歲的羅錦輝參選中西區區議會地區委員會界別，議席由「三會」成員選出，一共有10名參選人競逐8個議席，對手之中有3人來自民建聯，1人來自工聯會，其餘沒申報政治聯繫或報稱獨立出選。

羅錦輝申報職業是註冊社工，無填政治聯繫，政綱是「團結奮鬥，共建社區」。羅錦輝本身亦中標成為中西區西營盤關愛隊隊長，由於參選區議會，已經暫時停職，待區選完結後才恢復服務。今年7月，羅錦輝以香港島各界聯合會中西區地委會主席身分出席賀國慶、慶回歸活動。

羅錦輝14年任中聯辦科長 去年底是中聯辦社工處副處長

羅錦輝任職中聯辦多年，2014年時他是中聯辦港島工作部科長，出席「灣仔區慈善敬老大會」。他去年11月以中聯辦港島工作部社工處副處長身分，參加香港島各界聯合會主辦的「學習宣傳中國共產黨『二十大』會議精神中西區社團骨幹分享會」，出席者亦包括中聯辦港島工作部副部長楊成偉，以及港區全國人大代表葉國謙等。

羅錦輝去年9月亦出席東區民政事務處主辦的「東區賀回歸花毯展覽啟動禮暨頒獎典禮」。去年8月，羅錦輝亦代表中聯辦港島工作部，出席東區民政事務處主辦的「東區慶祝香港特別行政區成立25周年歌唱比賽」。

過去有中聯辦前官員參選區議會 郝鐵川曾籲勿責難、歧視

中聯辦前官員參加區選並非首次，中聯辦九龍工作部宣教處前副處長黃春平，2011年亦參加區議會選舉，擊敗民主黨對手當選。當時他否認是中央委派他參選，強調參選前沒有與中聯辦溝通，又指自己離任中聯辦後，已和中聯辦沒有關係。他連任區議員至2019年才落敗，由民主派鄧威文當選，黃春平現時出任九龍社團聯會副理事長。

黃春平當年參選區議會曾引起熱議，時任中聯辦宣傳文體部部長郝鐵川開腔回應黃春平當選，他說黃春平是香港永久居民，以獨立身分合法參選及當選區議員，又提到有外國國籍的香港永久居民可以擔任區議員，「為什麼像黃春平先生這樣一個有過在中央政府經歷的人，他的合法當選就被有的人責難、歧視？那麼這是一種什麼樣的心態呢？」。

今屆區議會選舉中西區地區委員會界別候選人包括楊開永（民建聯）、張嘉恩（民建聯）、楊學明（民建聯）、趙華娟、李志恒、張宗、鍾燿徽、羅錦輝、胡偉雄、胡汶軒。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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