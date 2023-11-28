議員不滿未調整8%准許利潤　謝展寰：期望中期檢討爭取修改

立法會今日（28日）討論中電、港燈「兩電管制協議」，有議員不滿沒有下調8%准許利潤。環境及生態局局長謝展寰表示，本來和兩電的協議到2033年才完結，希望透過中期檢討和兩電爭取修改，回應市民關注的事情。



工聯會陸頌雄（左）和郭偉强（右）希望，繼續加大內地供港電力的比例。（李宇婷攝）

陸頌雄冀政府提高對兩電議價能力

工聯會立法會議員陸頌雄在會議後指，兩電在准許利潤8%上不肯退讓，認為現時環境艱難，兩電沒有關顧社會需要，對於兩電沒有履行企業社會責任表示遺憾。另外陸頌雄歡迎能源危機紓緩機制，和就兩電的信息檢討透明度，包括能源採購和工作人員開支等。

陸頌雄指，市民希望整體檢討能減到電費，惟今次兩電在關鍵問題上面沒有回應社會期望，希望政府要繼續提高政府和市民的議價能力。他續說，工聯會一直提出增加內地對港的供電比例，除10年後落成的將軍澳的海底電纜增加供電外，亦希望在深圳能夠有新的內地對港供電設施，特別新田科技城的創新企業需要便宜而穩定的電力，希望政府有突破思維。

田北辰要求兩電披露新投資項目。（李宇婷攝）

田北辰要求披露所有新投資項目

對於兩電資本開支的透明度，實政圓桌立法會議員田北辰強調，希望有一個特別會議，披露所有新的投資項目和員工編制等，至少「等大家知道兩電投資緊啲乜」。

至於停電和事故懲罰機制，他指對港鐵的要求和兩電的差得遠，但港鐵和兩電都是公共事業，獎罰制度差得遠會令觀感好差，讓人感覺政府似被兩電牽着鼻子走。

謝展寰強調與兩電合約要到2033年才完結，之前任何修改都要得到雙方同意。（李宇婷攝）

謝展寰指合約2033年完結 修改要雙方同意

謝展寰會後說，今次有危機紓緩機制，和針對大型供電事故增加新的懲罰機制，兩點反映兩電承認有社會責任，出現事故時需要懲罰，是原則上的改變。至於能有否更進一步協議，例如修改8%准許利潤，謝展寰表示現時協議下任何再進一步的修改都要兩方面的同意，期望政府未來有更強的議價能力。

大型事故懲罰機制保留恢復供電奬勵，被問到是否屬對沖性質，謝展寰表示懲罰機制是全新的概念，以往獎勵機制是為鼓勵電力公司維持電力可靠性和避免延遲修復，不同意新機制屬對沖性質。

對於有議員提出港島區今年4月廣泛停電近1小時，都未能觸發懲罰機制，制度阻嚇性是否不足，謝展寰指，雖然港燈4月的停電事故不會觸發新的機制，但當局關注當中是否涉及人為錯誤，機電署會根據電力條例調查，在法例上繼續跟進。