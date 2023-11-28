他們最應該鼓勵區議會選舉投票

距離區議會選舉不到兩個星期。繼政務司副司長卓永興日前形容政府在宣傳上「無所不用其極」後，特首李家超本周二（11月28日）再表示，將在投票前一天、11月29日舉辦「區選繽紛日」，鼓勵市民投票。



政府12月9日將分別於灣仔海濱和觀塘海濱舉辦兩場「區選夜繽紛」的日場版活動，在六個室外場地舉辦「區選樂繽紛」，以及當晚舉辦一場大型戶外音樂會及無人機表演。

當天香港科學館、香港太空館、香港藝術館以及香港濕地公園會免費開放，環境及生態局將聯同九巴在荔枝角月輪街車廠展覽古董巴士及電動巴士，另外還有「親子繽紛遊樂日」大募集活動，以及「綠在區區」的「綠綠賞」額外積分。

行政長官李家超11月28日表示將在區議會投票日之前一日舉辦「區選繽紛日」，鼓勵市民留港投票、留港消費。（黃浩謙攝）

區議會配合政府推展地區服務

相信由於不少市民周末多北上消費甚或外遊，當局因而在投票前一天舉行多項活動，以留住選民12月10日當天在本港。李家超周二出席行政會議前亦表示，區議會選舉影響市民每一天的生活，選出為市民做事的區議員，可以令交通、環境衞生等日常事務做得好。

區議會固然與市民日常生活息息相關，但正如政府修改地區治理機制這半年來反覆強調，區議會的定位為地區諮詢組織，擔當配合政府的角色，策劃和推展地區服務者始終為政府本身。這一點，從區議會主席由當區民政事務專員擔任的制度可見一斑。

因此，最能夠讓市民體會地區治理的重要性、日常事務如何息息相關的正是民政事務專員，最應該鼓勵市民在12月10日參與投票、履行公民責任的亦是各區民政事務專員。

多少市民認識當區專員？

這段時間以來，政府可以總動員宣傳區議會選舉。李家超不但率領司局長拍片呼籲市民投票，並且親自主持「區議會選舉籌備工作督導會議」。民政及青年事務局局長麥美娟落區宣傳，常秘林雪麗聯同青年專員陳瑞緯「洗樓」，政制及內地事務局常秘傅小慧派發宣傳單張和紀念品，公務員事務局長楊何蓓茵去信呼籲退休公務員投票等……但十八區民政事務專員參與了多少宣傳？甚至可以問，多少市民認識所住當區的專員？

政府鋪天蓋地的宣傳攻勢，司局長以至特首落區，固然可以提升市民對區議會選舉的關注度，但區議會既然關乎社區治理、日常事務，交通、環境衛生等具體議題很可能才是引起市民注意的關鍵。民政事務專員應該是最有說服力向市民說明，選出有能力、有熱誠、最合適和稱職的區議員如何可以令每一位市民得益。

更重要的是，不論12月10日的投票率是多是少，民政事務專員未來四年主導下的地區治理表現如何，將會直接影響下一屆選舉市民的投票意欲。在做好實事的基礎上，「區選繽紛日」才能夠錦上添花，在區議會選舉前締造開心的整體氣氛。