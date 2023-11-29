「跨境理財通」擴大投資範圍　許正宇︰正制訂實施細節和業務指引

「跨境理財通」擴大參與機構及投資範圍，亦提高投資額度。金融服務界立法會議員李惟宏關心，合資格的證券公司何時可以開展理財通的業務。財經事務及庫務局局長許正宇說，「跨境理財通」涉及三地不同監管體系，現正就資本規模、投資產品經驗等制訂要求。



盡快公布「跨境理財通」擴大後的細節指引

許正宇今天（29日）在立法會大會上指，香港證監會正考慮參與計劃的條件，包括內部制度和交易額等，相信「跨境理財通」擴大後，能令大灣區居民的投資選擇更豐富，促進三地金融市場互聯互通，三地部門正完善實施細節和業務指引，會盡快公布。

許正宇說，目前經營零售銀行或私人銀行業務，並且有在證監會註冊，都可以參與「跨境理財通」，合共有24間合資格香港銀行及其內地夥伴銀行，開展相關業務。他說兩地恢復通關之後，「南向通」業務錄得顯著增長，今年首10個月新增的個人投資者數量，較去年同期增長七成等。

至於何時有具體時間表宣傳，許正宇說「李議員急、我都仲急」，監管機構會和內地相關部門正努力工作，希望盡早匯報。

建制派「班長」、立法會議員廖長江指，廣東省高增值人士居於全國首位，問到會否考慮加大ESG跨境理財的宣傳，以及增強「南向通」用戶對ESG投資的了解。（黃浩謙攝）

廖長江關注會否加大ESG宣傳

建制派「班長」、立法會議員廖長江指，廣東省高增值人士居於全國首位，問到會否考慮加大ESG跨境理財的宣傳，以及增強「南向通」用戶對ESG投資的了解。

許正宇回應指，ESG產品已漸漸融入主流市場，「南向通」投資者對多元化資產配置有需求，特別是基金方面，所以會是改善方向之一，過去與內地監管機構討論時，都會留意本港優勢，希望讓內地投資者參與。