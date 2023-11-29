民主黨副主席伍凱欣認為毋須解散　反對為「撲水」而賣樓

民主黨副主席、前中西區議員伍凱欣今午（29日）出席民主黨前主席劉慧卿主持的網台節目時表示，不認為民主黨需要解散，又指無收到中央明確指示該黨不能在港立足。



她透露短期內會與黨友商討該黨可如何運作，承認黨內資源緊拙，但強調不贊成出售太子總部的自置單位，「連年宵都擺唔到，我哋都好難租到個辦事處」。



現靠零星捐款及網上商店 不排除削人手

民主黨未有參選立法會選舉，又無緣參選區議會選舉，當新一屆區議會明年元旦日履任後，該黨在兩級議會的議席「清零」，再無議員黨員貢獻議員薪津，財政來源受到打擊，外界關注民主黨前路。伍凱欣表示，不認為民主黨要解散，認為市民仍支持民主黨，「市民對民主黨地區工作有信心、肯定」，認為民主黨仍可繼續運作，但必須思考在資源緊拙下可如何運作。

伍凱欣指，民主黨以往的收入主要是來自籌款。惟過去民主黨數次辦籌款晚宴均觸礁，她指民主黨現時主要靠日常零星捐款，和經營網上商店，強調會想盡辨法開源節流，不排除削減人手，笑稱「睇下2024年會唔會有轉機」。

民主黨最重要的資產正是現時位於太子的總部，被問到會否出售單位以作黨內運作資金時，伍凱欣表示現階段不會考慮出售單位，個人來說亦不贊成賣樓：「連年宵都擺唔到，我哋都好難租到個辦事處。」伍凱欣又指，黨內一直有分撥資源支援「47人案」中的在囚黨友。

民主黨的總部是自置物業。（資料圖片）

12月召開周年大會 亦將與黨友商民主黨去向

她透露民主黨將於下月開召開周年大會，屆時將匯報黨內財務及今年的工作成果等，未來會再安排座談會與黨友討論民主黨去向。

有傳民主黨須道歉才能參選區議會，伍凱欣認為道歉即意味承認有犯錯，「但我衡量過我都冇做錯」，不認同要有交換條件才可參選。另外，她又透露有人申請加入民主黨，不過暫未到中委審批程序。