田北辰帶孫仔去迪士尼　為何慨嘆「既溫馨、又掃興」｜政壇諸事町

迪士尼「魔雪奇緣世界」最近開幕，吸引不少粉絲專程去玩，實政圓桌立法會議員田北辰亦不例外，上周末帶孫仔孫女去一探究竟，試下是否值得玩。田北辰實測之後覺得，樂園餐廳服務較以前改善，「同『高飛』影相有求必應」，不過令他意想不到的，是傍晚在美國小鎮大街小食店買一包爆谷要等候40分鐘，小食店大多關門，慨嘆今次體驗「既溫馨、又掃興」。



田北辰上周末帶孫仔孫女，到耗時7年興建的「魔雪奇緣世界」（Frozen園區）玩，園區是2017年迪士尼提出109億元擴建計劃時，獲立法會批出54億5千萬元建造。田北辰說專程去看「到底有幾好玩，同埋值唔值！」他稱，當日人山人海，Frozen園區特別受歡迎，大部份遊戲要等90至120分鐘，其他園區機動遊戲只是排45至60分鐘，田北辰排隊期間與工作人員聊天，得知通關之後入園人數大增，Frozen園區開放之後人場人次更多，粉絲來自日本、美國、台灣等地。

實政圓桌立法會議員田北辰上周末帶孫仔孫女到迪士尼「魔雪奇緣世界」遊玩。（田北辰Facebook相片）

迪士尼投資額加大，田北辰認為服務都有改善，「以前我去樂園餐廳食飯，角色扮演者都只係行過嚟，影張相就算。但今次我去，佢哋都好樂意滿足遊客嘅需求，記得有嗰日本遊客想幫『高飛』影唔同造型嘅相，『高飛』都有求必應，大家玩到樂而忘返！」。他讚揚新總裁投放不少心機提升服務質素，務求所有遊客再去迪士尼都首選香港。

不過田北辰玩到傍晚6時許卻感到掃興，當時樂園仍人山人海，打算買爆谷吃，「點知搵嚟搵去只係得美國小鎮大街附近有得買，估唔到排隊仲要耐過啲機動設施，買一包爆谷等咗我40分鐘」。他說，迪士尼周末開放時間至晚上9時許、10時，小食店沒理由那麼快就關門，「一啲人流多嘅區域，唔係應該加多啲人手咩？我都有將個情況拍低send俾總裁，睇吓佢點處理先」。

田北辰說，迪士尼去年虧損20.71億元，EBITDA亦連續3年負數，上年虧蝕8.61億元，他保守估計來年EBITDA不會是負數，虧損應該縮窄至10億元以內，坦言「如果唔係，我都唔知點再繼續支持呢個項目，開心都要有價啩！」