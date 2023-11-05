倡限三會政治聯繫非單指政黨　田北辰嘆區議會提名門檻高立會10倍

民政及青年事務局局長麥美娟今天（5日）不點名提到實政圓桌田北辰要求限制「三會」有政治聯繫的成員人數，她稱政黨背景的成員只佔一成多。田北辰接受《香港01》訪問時說，自己一直所爭取的是限制政治聯繫，而非單指政黨聯繫，「若果講政黨好少啫，成個鄉事都唔係政黨啦」。他再重申希望當局舉辦「三會」成員見面會，讓參選人認識爭取提名，「因為如果只是計（提名）比例，是難過立法會十倍」。



田北辰在政總外召開記者會（蘇煒然攝）

田北辰爭取「三會」成員沒政治聯繫 是涵蓋參政團體

實政圓桌派5人參選區議會，當中4人沒足夠「三會」提名而出局。田北辰表示，本來不想多評論，但想指出自己一直爭取的是至少一半「三會」成員沒很強烈的政治聯繫，例如政黨或者參政團體，他舉例實政圓桌都不是政黨，「若果講政黨好少啫，成個鄉事都唔係政黨啦係咪？」。第二，他希望「三會」主席應該保持中立，不應該影響成員的提名意欲，「這個是有真憑實據，我辛苦取了三個『三會』提名，最後知會主席之後撤回，沒說原因但大家都知甚麼事，但完全沒回應」。

稱區議會爭取提名門檻高於立法會十倍

對於當局指參選人應該認識「三會」成員，田北辰認為分區委員會比較多獨立人士，例如校長等，實政圓桌參選人主要提名都來自他們，但防火委員會和滅罪委員會沒機會讓人認識。他又說，與立法會選舉比較，地區直選每位參選人只需要得到五大界別選委會成員，各界別最少兩名委員提名，比例是少於1％，現在「三會」普遍各約30人，要各取3個提名參選即是10％，「如果只是計比例，是難過立法會十倍，既然那麼難你便辦個見面會吧，等人欣賞我麼」，稱事實上參選人走訪「三會」成員申報地址，叩了240道門都沒人應門。