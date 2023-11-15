執紙皮阿伯當面問一條問題　田北辰10個字感慨

12月的區議會選舉，實政圓桌只有莊豪峰一人得到足夠提名，參選屯門西。田北辰今日（15日）和莊豪峰落區時，被執紙皮的阿伯問一條問題，令他十分感慨。



田北辰今日晚上到屯門西鐵站的莊豪峰街站，向市民派傳單。期間有執紙皮的阿伯經過，問田北辰：「點解我冇得選屯門東嘅馬庭熙？」田北辰回應指得不到足夠提名，阿伯聞言感到驚訝：「咁都得？」

被指地區經驗不足 田：阿伯都說得出名字

田北辰說，聽到阿伯的話亦有點失落。他對《香港01》說，之前投訴指實政圓桌有意參選的人拿不到提名，有些人說：「你哋啲人無乜地區工作經驗，無人識佢，『三會』會員梗係唔會提名佢啦。」田北辰說，「三會」委員不認識的人，一個執紙皮的阿伯卻說得出名字，令他感到「無限的感慨，世紀的諷刺」。

今晚亦有學生關注，屯赤公路開通後很多大型車輛句入屯門，亦有很多車經屯門公路往返市區，令到屯門交通愈來愈塞。他們回應指這情況要等到屯門繞道開通之後，才有效協助屯門公路分流，而他們已經令到政府預期完工時間提前3年，很難再進一步提早。

屯門西候選人為鄧德成、莊豪峰、鍾健峰和徐帆。屯門東候選人則有馮沛賢、陳智敏和葉文斌。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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