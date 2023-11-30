美國設經貿辦認證法　周浩鼎斥破壞經貿關係　吳永嘉憂影響招商

美國眾議院外交事務委員會通過撤香港經貿辦特權的法案。民建聯立法會議員周浩鼎今午（30日）到美國駐港領事館示威，斥此舉損人不利己、破壞雙邊經貿關係。經民聯工業界立法會議員吳永嘉則認為，法案對香港出口貿易影響不大，反而長遠而言，或許對香港招商引資有影響。



美國眾議院外交事務委員會通過撤香港經貿辦特權的法案。民建聯立法會議員周浩鼎今午（30日）到美國駐港領事館示威，斥此舉損人不利己、破壞雙邊經貿關係。（周浩鼎提供）

周浩鼎表示，美國對香港的貿易順差過去10年達2,849億美元，是全球貿易夥伴之中最大，經貿辦的存在，絕對有助美商界和香港之間維護乃鞏固雙邊經濟貿易往來。

他斥美國舉措乃干涉香港特區事務，更突顯他們為達打擊中國政治目的不擇手段，「損人不利己，愚昧無知」，認為當地經貿辦一直致力於和美國當地的商界及持份者溝通，着力攻擊經貿辦是對美國民間及經濟貿易利益置之不顧。

吳永嘉指，如美國通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，對香港出口貿易影響不大，只是政治姿態。（資料圖片／林靄怡攝）

吳永嘉指，如美國通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，對香港出口貿易影響不大，只是政治姿態，反而長遠而言，或許對香港招商引資有影響。

他解釋指，新冠肺炎3年多期間，全球貿易量下降，如今，香港出口至美國的貨品數量的基數已大幅下跌。而疫情期間因長距離貨運受到影響，香港亦有趁機拓展附近市場，料可以彌補部份損失。

香港正積極招商引資，吳永嘉指如美國通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，即是漠視香港「一國兩制」下的獨特地位，海外投資者對香港信心可能有一定影響，亦不排除有其他國家效法。

對於通過法案後，香港需關閉駐美經貿辦，吳永嘉指，屆時如美國商會及企業如想了解香港情況，就不能直接通過經貿辦聯絡香港，或對他們造成困擾，不利美國及香港雙邊貿易。