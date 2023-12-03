區議會選舉｜林世雄入港鐵車廠派傳單　籲約親友下周日飲茶兼投票

運輸及物流局局長林世雄到訪港鐵九龍灣車廠，向港鐵員工派單張宣傳區議會選舉，呼籲下周日約定親朋戚友飲茶，並且投票。



+ 6

運輸及物流局在Facebook發布片段，林世雄日前聯同副局長廖振新及政治助理陳閱川，先到港鐵九龍灣車廠控制中心，與港鐵員工交流，陪同視察的包括港鐵行政總裁金澤培及車務總監李家潤。林世雄向控制中心當值主管派傳單，呼籲在區議會選舉中投票。

之後，一批港鐵員工在控制中心外一字排開，林世雄逐一向他們派發區選宣傳單張。他其後轉到鐵道車輛維修廠，提醒工人下周日是區選投票日，「除咗自己，親朋戚友約定佢哋去飲茶，之前或者之後去投票」，員工回覆說「OKOK、一定、一定」，最後林世雄聯同港鐵管理層在片尾齊聲呼籲員工投票。

更多區議會選舉新聞，請參閱：區議會選舉2023專頁