區議會選舉｜駐京辦人員要返港投票　拍片小劇場提內地港人早登記

不足一星期便是區議會選舉，除了官員傾力落區宣傳，特區政府駐北京辦事處聯同轄下的駐天津和遼寧聯絡處人員，亦拍片呼籲內地港人返港投票，更加上演小劇場，提醒選民要預先登記才可以使用鄰近邊境投票站。片段亦都找來多個內地港人商會、內地學校港生，呼籲踴躍投票。



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駐京辦人員小劇揚 搭6小時高鐵返港投票

宣傳片滲入劇情元素，開首有一名駐京辦人員正透過手機預訂高鐵車票，打算專程由北京乘搭6小時高鐵回港，皆因要投票，「我而家好忙呀，買緊飛準備12月10號返香港」，之後另一名駐京辦人員出來提醒內地港人，及早規劃行程回港投票。除了預時間回港投票，更要提早預約，另一個場境是駐京辦人員飾演保安，在辦事處門口截著兩名同事，操普通話要求「登記一下」，同事不明所以，直言「我們回來上班的」。原來，保安是想提醒駐京辦人員，如果想在位於上水的鄰近邊境票站投票，最遲12月5日下午6時前，透過網上系統登記，逾期不會受理。

多個商會、內地港生齊聲呼籲投票

香港駐京辦主任鄭偉源粉墨登場，聯同副主任阮慧賢及助理主任陳穎詩，呼籲內地工作和生活的香港人參與區議會選舉，選出有熱誠的區議員。片段亦找來香港駐天津及駐遼寧辦事處的人員拍片呼籲投票，聯同多個內地港人商會發聲支持，包括中國香港（地區）商會會長楊莉珊、香港內地經貿協會會長黃炳逢、香港專業人士（北京）協會會長馮國佑。除了商會，亦有內地港生，北京高考香港學生聯合會副主席張敬遊，一批天津高校香港學生齊聲呼籲參與區議會選舉投票。

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