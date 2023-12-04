周庭棄保｜發還護照條件：跟國安人員深圳一日遊　湯家驊料是協商

9月獲准到加拿大留學後，決定本月不回港就國安案件報到的前香港眾志副秘書長周庭，昨晚（3日）透過Instagram宣布時，披露獲發還護照得以離港的細節，是應警方國安處要求到深圳一日遊，「了解祖國的偉大發展」。

行政會議成員、資深大律師湯家驊今日（4日）表示，未聽聞保釋條件是要求疑犯到內地一日遊，惟相信這是警方與周庭協商後雙方都同意的保釋條件，當中涉及出境到就更需小心處理。他指出，現在仍有的疑問，是到底警方保釋條件只是讓周庭出外留學，還是決定將不起訴她，希望警方可以講清楚，以免帶來誤解。



參觀改革開放展覽 到訪騰訊總部

周庭Instagram的帖文提到，今年7月初警方國安處告知，如果想取回護照到加拿大升學，有一個條件就是「跟我哋返一次大陸」，完成行程後便會歸還護照，只需在大學假期時回港報到。

周庭提到，國安處先安排和她一起申請回鄉證，到8月某一天，她在五名國安處人員「陪同」下北上，當日是一大早出發，她形容行程是，「某些吃喝玩樂的行程，我還被安排參觀『改革開放展覽』，了解中國及共產黨的發展，以及歷代領導人的『輝煌成就』；之後我也被安排到騰訊總部，了解『祖國的科技發展』。」

要在重點行程中打卡合照

她表示，整個行程中沒有安排面見任何官員黨員，也沒有接受公安部盤問，感覺到全程是一直被監視她的國安處人員，曾經和當地的對口單位交頭接耳。她在參觀上述重點行程時，「有被要求和展覽的燈箱／logo打卡合照，隨行的深圳人司機也不斷拍下我的照片」。回到香港，她國安要求寫下「感謝警方安排，使我能了解祖國偉大發展」的親筆信件，且在數月來寫過好幾封信。

9月中出發多倫多前一日 獲發還護照

她指，「若我一直保持沉默，那些照片或許會有天成為我『愛國』的證據—那種恐懼就是如此有形的。」到9月中，周庭順利離開香港到加拿大多倫多升學，「而護照，是在出發前一天才收到的」。

周庭發文表示，應警方要求到深圳一日打卡,並感謝信，以換取發還護照。（周庭IG）

湯家驊：未聽過保釋條件要到內地遊

湯家驊分別接受商台節目和無綫新聞訪問分析事件。湯表示，未聽過保條件是要求疑犯到內地一日遊。他相信，是警方和周庭大家經協商而改變保釋條件，理論上雙方同意就可以，如果周庭不同意的話，是可以向法庭提出，如此看來是警方也不想出現對簿公堂，「警方覺得有冇需要網開一面畀佢，其實覺得佢罪行唔係太緊要，畀佢讀書改過自身都係好事。」

他提到，保釋內容涉及周庭離開香港，當然警方更加會小心處理，「佢哋（警方）經過評估個風險之後，如果認為某一啲條件雙方都可接受，我相信呢個係達成協議的基礎。」

冀警方公開更多協商資料

湯表示，現在仍有疑問的，是「究竟警方仍畀佢（周庭）擔保外出去外國，定係決定唔起訴佢？只係保留檔案定點？我哋全部唔知。」

周庭接受東京電視台視像訪問稱患上PTSD。（東京電視台YOUTUBE）

湯家驊認為，今次是政治敏感課題，警方如有機會就本案講得清楚一點，對社會都有好處，否則只聽當事人一面之詞，可能她有政治偏見，或誇大少少，這對香港人進一步了解如何執行國安法情況沒有幫助，反而增加不必要誤解。

政治罪行不能移交逃犯

警方應否收緊國安法案件疑犯保釋條件，湯表示，每宗案件情況不同，相信警方會仔細評估，根據案情需要及嚴重性作決定。

湯又稱，根據聯合國指引，移交逃犯並不能涉及政治罪行，或有政治背景的被告。況且加拿大2020年已單方面暫停與香港的移交逃犯協定。