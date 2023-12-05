區議會選舉｜周六大匯演　20民政中心明午1時派門票（附地點）

12月10日星期日是區議會選舉投票日，政府於星期六（9日）投票前夕晚上七時至十時在西九文化區竹翠公園舉行大型戶外音樂會「共建美好社區大匯演」。明日（6日日）下午一時起，民政事務總署轄下20間民政諮詢中心派發共約四千張大匯演的免費入場券，每人限取兩張同一場地入場券，派完即止。入場券不設劃位，場內座位以先到先得形式分配。



同一時段，在灣仔HarbourChill海濱休閒站及沙田公園露天劇場亦會設匯演衛星場地，除轉播西九大匯演的節目外，亦有現場表演及攤位遊戲。巿民可分別在灣仔柯布連道2號地下的灣仔民政諮詢中心和沙田上禾輋路1號沙田政府合署地下沙田民政諮詢中心，索取當區衛星場地入場券。每個衛星場地約有三百張入場券可供市民索取。



區議會選舉12月10日舉行，政府加緊宣傳呼籲市民投票（林靄怡攝）

大滙演入場券派發地點



1. 中西區：中環統一碼頭道 38 號海港政府大樓地下

2. 東區：西灣河太安街 29 號東區法院大樓地下

3. 南區：香港仔海傍道 3 號逸港居地下

4. 灣仔： 灣仔柯布連道 2 號地下

5. 九龍城：紅磡庇利街 42 號九龍城政府合署低層地下

6. 觀塘：觀塘觀塘道 398 號 Eastcore 地下

7. 深水埗：深水埗長沙灣道 303 號長沙灣政府合署地下

8. 黃大仙：黃大仙龍翔道 138 號龍翔辦公大樓 2 樓201 室

9. 油尖旺：旺角聯運街 30 號旺角政府合署地下

10. 離島 - 長洲：長洲新興街 22 號地下

11. 離島 - 梅窩：大嶼山梅窩銀鑛灣路 2 號梅窩政府合署地下

12. 離島 - 東涌：大嶼山東涌美東街 6 號東涌郵政局大廈 1樓

13. 葵青：葵涌興芳路 166-174 號葵興政府合署 2 樓

14. 北區 ：粉嶺壁峰道 3 號北區政府合署地下

15. 西貢 ：將軍澳坑口培成路38 號西貢將軍澳政府綜合大樓地下

16. 沙田： 沙田上禾輋路 1 號沙田政府合署地下

17. 大埔： 大埔汀角路 1 號大埔政府合署地下

18. 荃灣： 荃灣青山公路（荃灣段）174-208 號荃灣多層停車場大廈 1 樓

19. 屯門： 屯門屯喜路 1 號屯門政府合署 2 樓

20. 元朗： 元朗青山公路（元朗段）269 號元朗民政事務處大廈

索取匯演衛星場地入場券地點



1.灣仔柯布連道2號地下的灣仔民政諮詢中心

2.沙田上禾輋路1號沙田政府合署地下沙田民政諮詢中心

大匯演節目同時會由本港七間電子傳媒，即無綫電視、ViuTV、HOY TV、鳳凰衛視、香港電台、新城電台、商業電台共同作現場聯播。

西九海濱長廊9日晚上會有水上煙火及無人機表演（圖：西九文化區）

西九文化區有水上煙火及無人機表演

此外，香港旅遊發展局於9日晚上8時正在西九文化區藝術公園海濱長廊鄰近海面上演「冬日維港水上煙火」；同日晚上9時正，逾1200架無人機的飛行表演亦將於西九文化區M+博物館東南方鄰近海面上演。屆時巿民可在西九文化區藝術公園海濱長廊附近觀賞這兩項表演，而表演亦會在西九大匯演現場及兩個衛星場地直播。

政府發言人指，政府指，為進一步宣揚特區完善地區治理體系及重塑區議會對市民的切身好處，以及積極參與區議會選舉對共同建設美好社區的重要性，故舉行大型戶外音樂會「共建美好社區大匯演」。

發言人強調，區議會選舉是特區完善地區治理體系及重塑區議會後的第一場全港性大型選舉，對市民安居樂業、社區和諧穩定，以至特區良政善治都極為重要。為共同建設美好社區、美好香港，再次呼籲市民在區選投票日積極踴躍投票，選出大家心儀信任的區議員為社區及市民服務。