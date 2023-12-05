區議會選舉｜逾1.1萬人登記鄰近邊境票站 陸啟康：接獲千宗投訴

區議會選舉將於星期日（10日）舉行，選舉管理委員會主席陸啟康今日（5日）中午巡視北角社區會堂視察模擬票站，他指截至昨午六時，收到11,427名選民登記到鄰近邊境票站投票。另外，選管會截至11月27日收到共1,198宗選舉投訴，當中接到最多投訴的分別涉選舉廣告有725 宗、140 宗涉在私人或政府樓宇進行競選活動及268 宗滋。



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陸啟康今午在北角模擬投票站親身體驗投票過程。他指，所有投票通知卡已寄出予選民，列有獲編排的票站，提醒地委會界別選民將有兩個投票票站，基於投票地點及投票時間不同，地委會界別選民要計劃好投票行程，仔細閱讀投票通知卡。他呼籲選民盡公民責任，帶身份證投票。

12月10日的區議會選舉，有超過433萬名已登記選民。全港共設立超過600個地方選區的投票站以及18個地區委員會界別票站供選民投票。選民根據投票通知卡，獲知編配的投票站資料。地方選區的投票時間為早上8時半至晚上10時半，地區委員會界別投票時間則為早上8時半至下午2時半。

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邊境票站登記率僅三成 陸啟康：唔覺太低囉

是次區議會換屆選舉首設鄰近邊境票站，陸啟康透露，鄰近邊境票站接獲11,427人登記，提醒安排只適用於地區選民，地委會界別選民並不適用，又提醒在內地的地委會界別選民要及早安排行程回到香港投票。鄰近邊境票站將於今午6時截止登記。

鄰近邊境票站名額有3.8萬個，但現時登記使用人數僅及名額約三成，陸啟康認為登記人數理想：「我唔覺得個數字太低囉」，重申做法僅為便利市民，至於安排未來會否恒常化，陸啟康則認為要「因時制宜」。

提供交通服務不違選舉法例

而社會福利署將向合資格長者中心各撥款兩萬元，安排車輛接送長者前往投票，會否卜造成選舉不公，陸啟康回應指，選舉法律列明任何人都不得提供利益誘使任何人投票，僅提供交通服務並不違法，選舉指引中亦有相關守則，要求不可在途中提供利益誘使選民，強調接獲投訴必定會展開調查。

他表示，投票日的籌備工作已進入最後階段，為確保投票、點票過程順利進行，選管會將密切監察，確保投票過程公開、誠實。

區議會選舉2023已報名參選人名單