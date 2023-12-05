區議會選舉｜宋芝齡橫額疑被盜已報警　李鎮強：或有人好鍾意佢

自由黨灣仔區直選候選人宋芝齡懷疑被人盜去至少3條橫額，黨主席邵家輝接受《香港01》訪問時說，初時以為遺漏掛上，點算後懷疑橫額被盜去，決定報警處理。副主席李鎮強譴責事件，笑言「可能有人好鍾意宋芝齡」。



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宋芝齡懷疑被盜去的橫額，本身懸掛在灣仔區三個地點街道上，邵家輝稱是在今天（5日）早上落區期間發現橫額不翼而飛，初時以為遺漏掛上，叫同事檢視記錄，經點算後確定不是忘記掛上，而是懷疑被盜去，團隊經商討後決定報案，選舉代理人已到灣仔警總落口供。

李鎮強譴責有人懷疑盜走橫額，笑言「可能有人好鍾意宋芝齡」。他稱，喜歡橫額的人士可以在選舉後，向自由黨申請索取橫額，惟「不要呢個時候拎咗去」。

灣仔區直選的候選人有自由黨宋芝齡、民建聯穆家駿、獨立李碧儀、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉。

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