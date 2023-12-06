區議會選舉｜樂善堂擬派四車到戶送長者投票　專人照顧留家獨老

社會福利署擬向約170間長者中心撥出兩萬元資助，投票日為長者安排接送服務。表明會申請資助的九龍樂善堂向《香港01》透露，兩間中心共派約4輛復康巴士，至少約20名義工，到戶接送長者由家中至投票站，期間可派人照顧行動不便留家獨老，預料每間中心有一成長者需要服務，即大約120人。



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九龍樂善堂兩中心已通知長者提供投票接送服務

為了便利長者12月10日投票，社署邀請所有長者中心在區選投票日當天，為會員提供便利投票的措施，例如安排交通工具及人手，接送有需要的長者中心會員及照顧者往返投票站，支持他們履行公民責任，社署會向每間參與的長者中心提供一筆過2萬元資助，約170間長者中心參與，佔超過8成。

率先表明將申請資助的九龍樂善堂，有兩間長者中心符合申請資格，分別位於荃灣及九龍，有約1200名長者，九龍樂善堂總幹事劉愛詩接受《香港01》訪問時說，投票日不會辦活動吸引長者來中心，只會集中為投票長者提供接送服務，日前已向長者及其家人發通告，通知他們中心將於選舉當日提供接送服務，現正接受報名。

樂善堂總幹事劉愛詩說，義工亦可以為希望外出投票的長者，暫時代為照顧另一名留在家的長者。（資料圖片／黃舒慧攝）

至少三種接送服務 有車送長者投票 專人照顧留家長者

接送服務視乎長者需要，劉愛詩透露至少有三種做法。第一，倘長者住所與票站距離較遠，義工或職員會先在屋邨集合其他同邨已報名的長者，並安排車輛送長者到票站。第二，如果雙老長者僅其中一位有能力外出的長者想投票，義工或職員則會留在長者家中，照顧未有外出的長者。第三，義工或職員可以陪同行動不便長者，行到票站鄰近住所投票。

兩間中心擬派兩車接送 料分別有一成長者參與

劉愛詩預料，投票日兩間中心均會各安排一至兩輛復康巴士接送長者，中心十多名的義工亦會協助，暫時未知是否需要招募更多義工，惟長者可能被編配到不同票站，執行上可能有難度。她指，社署公布消息後，收到不少長者及家人查詢，預料兩間中心分別有一成長者需要服務，即大約120人。

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