區議會選舉｜投票後有禮物收　政府派「心意謝卡」繪畫香港景點

區議會選舉周日（10日）舉行，政府宣布選民投票後會獲發一張「政府心意謝卡」，由公務員自行設計，繪畫全港各區著名景點及地標，寓意全港共同努力建設美好社區、美好香港。



區議會選舉周日（10日）舉行，政府宣布選民投票後會獲發一張「政府心意謝卡」，由公務員自行設計，包含全港各區著名景點及地標，寓意全港共同努力建設美好社區、美好香港。

政府：投票日會有兩項「貼心安排」

政府今日（5日）表示，為進一步傳揚區議會選舉信息，呼籲市民在投票日踴躍投票，並感謝市民的支持和與民同樂，投票日會有兩項「貼心安排」，即選民在投票後會獲派發一張「政府心意謝卡」，並在投票站旁設「打卡位」讓市民可拍照留念，以及製作「獅子山下 共建美好社區」主題曲共慶區選。

區議會選舉周日（10日）舉行，政府宣布選民投票後會獲發一張「政府心意謝卡」，由公務員自行設計，包含全港各區著名景點及地標，寓意全港共同努力建設美好社區、美好香港。

「心意謝卡」由公務員設計 以環保紙張印

政府發言人表示，「心意謝卡」的用意是感謝市民的支持，並希望與市民一起努力共建美好社區。謝卡是由公務員自行設計，寫上「感謝您投下寶貴一票，讓我們一起努力，共建美好和諧社區」，並由政府物流服務署以環保紙張製作。設計概念是全港各區的著名景點及地標特色共同設置在獅子山下，寓意全港共同努力建設美好社區、美好香港。

當日投票站旁會有「打卡位」，放置一個由選舉吉祥物「票箱寶寶」，即「藍小寶」、「紅小寶」及「白爺爺」為構圖的展板。（政府提供相片）

票站有選舉吉祥物「票箱寶寶」供打卡

當日投票站旁會有「打卡位」，放置一個由選舉吉祥物「票箱寶寶」，即「藍小寶」、「紅小寶」及「白爺爺」為構圖的展板，供市民合影留念，添選舉日氣氛。

製作主題曲《獅子山下 共建美好社區》

另外，政府表示為呼籲市民齊心合力共建美好社區，電視台製作了主題曲《獅子山下 共建美好社區》，原曲為《獅子山下》並譜上新詞，「再由一眾知名影視明星合唱，希望藉此振奮人心，共建美好社區和香港」。

政府強調安排純為與民同樂，增加大家對重塑後區議會以至區選的關心和關注，呼籲選民在區選投票日踴躍投票。