區選繽紛日晚上有戶外音樂會 胡渭康拍宣傳照露玄機｜政壇諸事町
撰文：文維廣
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區議會選舉將於本月10日舉行，而政府早前宣佈在區議會前一日（9日）舉行「區選繽紛日」，屆時晚上有大型戶外音樂會，惟未交代詳情。不過，歌手胡渭康Facebook的相片中可見，背後海報印有「共建美好社區大匯演」的字樣，似乎就是當日活動的主題。
胡渭康在Facebook亦指，不求與人相比但求超越自己，以及「兩個康」，可見歌手蘇永康亦在現場，疑在拍攝宣傳照。而背後則有「共建美好社區大匯演」、「區議會選舉」、「1210齊投票」等海報。
而圖片右側，亦隱約見到歌詞，包括「攜手闖過駭浪」、「在獅子山下可盛放」等，應是《獅子山下》的改編歌詞。
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