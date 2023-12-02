區選繽紛日晚上有戶外音樂會　胡渭康拍宣傳照露玄機｜政壇諸事町

區議會選舉將於本月10日舉行，而政府早前宣佈在區議會前一日（9日）舉行「區選繽紛日」，屆時晚上有大型戶外音樂會，惟未交代詳情。不過，歌手胡渭康Facebook的相片中可見，背後海報印有「共建美好社區大匯演」的字樣，似乎就是當日活動的主題。



背後海報印有「共建美好社區大匯演」。（胡渭康FB）

胡渭康在Facebook亦指，不求與人相比但求超越自己，以及「兩個康」，可見歌手蘇永康亦在現場，疑在拍攝宣傳照。而背後則有「共建美好社區大匯演」、「區議會選舉」、「1210齊投票」等海報。

而圖片右側，亦隱約見到歌詞，包括「攜手闖過駭浪」、「在獅子山下可盛放」等，應是《獅子山下》的改編歌詞。

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