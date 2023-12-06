同志嘉年華於投票日舉行　何君堯：搞分散注意力活動值得批評

同志嘉年華「Pink Dot HK 一點粉紅」本週日（10日）在西九文化區藝術公園舉行。早前反對同樂運動的「耶書亞愛家工程」創辦人趙佩玉，要求政府停止將場地租借給此活動，她說活動衝擊對一夫一妻制度，而且多個平權組織與社會運動有關。



選委界立法會議員何君堯指，活動當日恰好是區議會選舉投票日，「做啲分散注意力的活動值得批評」。



趙佩玉今早（6日）前往政府總部請願，指活動主要宣傳同樂運動、跨性別和性解放等意識，本質不正確，戀愛和婚姻只有男和女，人只有男和女，擔心活動可能令青年人誤入歧途，促請政府停止租借場地予宣傳同性戀的活動。

一向反對同性戀的何君堯到場接請願信時指，社會日新月異，要有包容性歡迎有新的概念和文化，但仍要符合國家法律，憲法指國家要保護婚姻，民法典也有觸及婚姻指要一男一女結合，家庭由夫妻組成，不是夫夫或妻妻，任何人有自己的性取向，喜歡不喜歡是個人的問題，尊重或不尊重是雙方如何表現，但以多元、包容和平等三個概念，推動同性婚姻合法化就萬萬不能。

至於在區議會選舉投票日舉行，何君堯指即使不是投票日，活動本身就不恰當，再加上在特別的日子：「做啲分散注意力的活動值得批評」。他指，不健康節目可以不去便盡量不去，但強調當然屬個人的自由。