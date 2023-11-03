同樂會被指推動同性婚姻合法　楊潤雄︰按一貫做法讓團體申請場地

同樂運動會今日（3日）起舉行，明日（4日）在灣仔伊利沙伯體育舉行開幕禮，活動早前遭指控真正目的是推動同性婚姻合法化，文化體育及旅遊局局長楊潤雄在東莞回應傳媒提問時表示，香港是一個多元社會，在不同事情上，大家都會有不同看法。



他說，今次活動是一個民間舉辦的活動，與過往一樣，若有民間活動需要利用政府場地，當局會根據一貫做法，讓他們申請，而今次活動大致上是一個私人活動。



同樂運動會舉辦前夕，一批反同性戀人士開記者會反對活動舉行，獲跨黨派8名立法會議員出席接收請願信。記者會主軸原本是表述反對鼓吹同性戀，不過席上選委界立法會議員何君堯斥運動會「牴觸國安法」、有人更要求被指同性婚姻合法化的行會召集人葉劉淑儀辭任行會。

葉劉淑儀隨即反擊是惡劣負面競選手法，何君堯否認隔空罵戰，不過有份出席的議員紛紛割席，批評何君堯上綱上線「葉太辭職有乜關係？國咩安法啫？」直言與選舉絕無關係。

同樂運動會聯席主席林敏蕙今(3日)出席電台節目時指，重申不會透過同樂運動會作為爭取爭取同性平權，又或是同性婚姻合法的工具，只希望大眾不要標籤同性戀，又多謝葉劉淑儀在此情況下，仍不離不棄支持同樂會。

+ 3

與大灣區城市業界合作 吸引內地人來港旅遊

楊潤雄正在參加旅遊業界的大灣區考察團，他稱會與大灣區城市業界合作，吸引內地人來港旅遊。他指，外地旅客來到香港，香港業界可考慮帶他們到大灣區，看一看大灣區其他城市可以給予旅客的旅遊體驗，希望透過大灣區城市業界互相接觸，做新的旅遊產品、新的行程。除了外地旅客來到香港，現在亦會與大灣區城市業界合作，例如內地旅客來到大灣區城市，並會帶他們去香港，這也是香港於這方面在大灣區旅遊業界合作的其中一個方向。