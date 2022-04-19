同樂會｜運動項目名單曝光特設打麻將　大會：向本港文化遺產致敬

香港將與墨西哥瓜達拉哈拉共同合辦國際盛事「同樂運動會」（Gay Games），並於明年11月舉行。主辦方今日（18日）宣布，將以23個運動項目的全新陣容登場，包括特別為本港而設的麻將及草地曲棍球。

同樂運動會聯席主席林敏蕙指，今次特別加入麻將項目，向香港的文化遺產致敬，亦首度為亞洲帶來這場擁有40年歷史的世界級國際體育比賽。



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第11屆同樂運動會將在2023年11月3至11日於香港及墨西哥城市瓜達拉哈拉舉行，主辦方今日公布23個運動項目，包括七人欖球、足球、閃避球及閃避球等，另包括麻將及草地曲棍球兩個特別為香港而設的項目。香港同樂運動會亦將負責籌備開幕典禮、閉幕典禮、節慶村、每日的藝術及文化表演、慶典音樂會、年輕藝術家作品展，以及慶祝同樂運動會創立40週年的各項精彩活動。

2023年舉行 料接待7000參加者、2.5萬觀眾

主辦方表示，預計本港社交距離措施將會逐步放寬，香港同樂運動會將於今年6月開始在香港及世界各地舉行連串宣傳活動，包括在主要歐洲及亞洲的體育及社區活動。在未來19個月，香港同樂運動會預期每月平均接觸2,000名活動參加者，並在明年11月運動會期間接待7,000名參加者和25,000觀眾，合共凝聚近70,000人慶祝這項全球盛事。

主辦方續稱，數個合作夥伴及機構已確認支持香港同樂運動會，包括合辦七人欖球項目的香港欖球總會、於香港深水灣合辦公開水域游泳項目的域多利遊樂會，以及合辦劍擊、羽毛球和乒乓球項目的多元共融運動會，未來多月還會宣佈更多項目的合辦夥伴。

第11屆同樂運動會將新增麻將項目，同樂運動會聯席主席林敏蕙指，旨在向香港的文化遺產致敬，亦首度為亞洲帶來這場擁有40年歷史的世界級國際體育比賽。(資料圖片)

同樂運動會雖然以「同志運動會」為名，但並非只供LGBTQ+性小眾參與，其核心旨在推動多元共融，故不論性傾向、性別、能力及身份均可與眾同樂。(資料圖片)

同樂運動會聯席主席林敏蕙指，經過多月籌備及進行可行性研究後，非常高興向大家公佈更新的運動項目名單，其中特別加入麻將項目，向合辦城市香港的文化遺產致敬，我們也很期待首度為亞洲帶來這場擁有40年歷史的世界級國際體育比賽。她又提到，香港同樂運動會旨在宣揚團結精神及共融文化，並致力發揮香港作為世界頂尖城市的潛力。同樂運動會的共融原則亦為其獨特優勢的關鍵元素，讓更多人體會在多元中團結。

同樂運動會署理聯席主席Nigel Lee則稱，當防疫措施逐漸放寬，香港同樂運動會團隊將會大大提掁士氣，專注籌備這場體育、藝術和文化盛事。在合辦城市瓜達拉哈拉和FGG的協助下，第11屆同樂運動會將會吸納最大規模的群眾、充分發揮在多元中團結的精神，取得空前成功。