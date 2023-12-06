區議會選舉｜社署資助送長者投票　據悉禁候選人宣傳、助選者參與

社會福利署資助至少180間長者中心，在區議會選舉投票日安排交通和人手，接送長者到票站投票。據了解，社署昨天（5日）向長者中心發指引，列明服務不得涉及候選人宣傳，機構董事會、負責人、職員和義工，如以個人或其他身份，支持某候選人或參與助選，都不得參與今次服務。



社會工作者總工會會長張志偉接受《香港01》訪問時說，指引有助釋除坊間的疑慮，「例如旅遊巴做手腳、『掌心雷』」，今次服務關鍵在於尊重長者投票與否的意願。新思維社福界議員狄志遠表示，社署發出指引是好事，最重要是避嫌，不少機構負責人跟政黨有聯繫，「會否帶影響力俾人去推動支持某人呢」，建議設監察機制。



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逾8成長者中心申請投票日交通接送資助

全港有215間長者中心，截至12月4日約180間已提交資助申請，佔83.7%。中心可以安排交通工具及人手接送有需要的長者中心會員及其照顧者往返投票站、提供職員加班津貼及或義工津貼，以及當照顧者前往投票期間為長者提供看顧服務等。率先表明將申請資助的九龍樂善堂早前向《香港01》表示，有兩間長者中心符合申請資格，預料有一成長者參與，即大約120人，中心會安排職員或義工到戶接送長者投票，亦可派人代為照顧留家獨老。

據悉社署指引列明不得涉候選人宣傳 助選者不得參與服務

除了服務質素重要，選舉公平性亦受到外界關注，例如早前有傳媒報道，九龍樂善堂常務總理是身兼全國人大代表的民建聯成員李聖潑。據了解，社署昨天（5日）透過電郵向長者中心發出指引，列明一系列注意事項要機構遵守。

首先，不得牽涉任何拉票或與個別候選人的選舉相關活動；第二，長者中心必須保持中立，維持選舉公平公開公正，不可影響長者選擇投票或不投票予個別候選人；第三，機構董事會、管理層、長者中心的職員和義工，如以個人名義或其他身分支持某候選人或參與選舉活動和助選等，不得參與長者中心便利會員投票的措施；第四，長者中心或中心提供之交通工具，不得張貼、展示或派發任何候選人的宣傳物品，或讓任何候選人或其助選人員到長者中心宣傳或拉票，避免利益衝突；第五，長者中心應妥善使用津貼，確保津貼使用在與便利長者投票相關的措施；第六，津貼若未有全數使用，餘額需撥入整筆撥款津貼的「其他費用」項目。

社會工作者總工會會長張志偉。（資料圖片/黃寶瑩攝）

社總稱釋除坊間疑慮 冀尊重長者投票與否意願

社會工作者總工會會長張志偉接受《香港01》訪問時表示，以往不論民主派還是建制派，都有方便長者投票的措施，做法是無可厚非，只是今次由政府撥款資助便利長者投票，他認為指引有助釋除坊間的疑慮，「例如旅遊巴做手腳、『掌心雷』等」。張志偉認為，純粹提供交通便利並無問題，關鍵在於個別中心或機構會否有人過份解讀指引，希望尊重長者投票與否的意願。

狄志遠不介意被搶焦點(歐嘉樂攝)

狄志遠倡設監察機制

新思維社福界立法會議員狄志遠接受《香港01》訪問時表示，社署發出指引是好事，最重要是避嫌，因為不少機構負責人跟政黨有聯繫，「會否帶影響力俾人去推動支持某人呢」，加上不少長者對投票未必熟悉，如果問長者中心職員投哪人比較好時，職員即使盡量避嫌回答都可能引起懷疑，建議設監察機制，不過坦言比較難執行，很多時即使有違規情況都是事後才知道。