區議會選舉｜選舉橫額疑被盜　宋芝齡冀快歸還：我親筆簽名送俾佢

自由黨灣仔區直選候選人宋芝齡懷疑被人盜去至少3幅選舉橫額，已經報警處理。宋芝齡接受《香港01》訪問時對橫額不翼而飛感到傷心，突然少了曝光機會，「佢咁鍾意我，佢幫我掛返，我親筆簽名送返俾佢啦，我唔記仇嘅」，透露街上不少海報亦曾經消失。



宋芝齡：少少唔公平，少咗一個曝光機會

宋芝齡接受《香港01》訪問時透露，今天（5日）落區時發現皇后大道東有至少3條選舉橫額不翼而飛，懷疑是被人盜去，「飛甩嘅機會非常微，因為有用索帶」。她坦言，還有幾天便是投票日，這個時候橫額被消失，感到「有少少唔公平咁囉，少咗一個曝光機會、選舉大家都係公平去做，唔知點解零零捨捨無咗我」，認為對選情有影響，所以下午透過選舉代理人林偉文報警處理。

冀盡快歸還 宋芝齡：我親筆簽名送返俾佢，我唔記仇嘅

宋芝齡又稱，現時趕不及印製橫額考慮改為貼海報，不過會與選舉事務處了解是否容許這做法。她不評論是否有狂迷盜走橫額，呼籲盡快歸還，「仲有幾日咋，幫我掛返上去啦，希望無丟我去堆填區，好傷心呢單嘢，佢幫我掛返，佢咁鍾意我，我親筆簽名送返俾佢啦，我唔記仇嘅」。她希望涉事人用正確途徑申領橫額，坦言自己無任歡迎，「唔好剪走啲嘢，如果錫我嘅人都唔會咁樣要我少曝光啦」，又透露街上不少海報亦曾經消失。

灣仔區直選的候選人有自由黨宋芝齡、民建聯穆家駿、獨立李碧儀、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉。

灣仔地區委員會界別候選人包括無申報政治聯繫李文龍、獨立吳澤森、自由黨林偉文）、獨立莫繡安、無申報政治聯繫鍾嘉敏。

區議會選舉2023已報名參選人名單

更多區議會選舉新聞，請參閱：區議會選舉2023專頁