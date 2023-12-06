穆迪降香港評級至負面　港府：與內地深化聯繫不應成為降級因素

評級機構穆迪今日（6日）將香港信用評級由「穩定」降至「負面」，長期信用評級確認為「Aa3」級。特區政府回應指，與內地深化和擴大經濟、金融聯繫，不應成為調低評級的因素，相反，特區政府認為是香港長遠發展的優勢。



穆迪將香港信用評級由「穩定」降至「負面」。（資料圖片/梁鵬威攝）

特區政府指，今年內地經濟將穩步達到增長5%的目標，超越不少其他經濟體，而根據國際貨幣基金組織的預測，內地今年將貢獻全球增長超過30%。特區政府認為，香港與內地持續深化和擴大的經濟和金融聯繫，將繼續成為支撐香港長遠經濟發展的正面推動力，為在港營商的本地和國際企業帶來好處。

穆迪指，《香港國安法》及選舉改制後，香港政治和司法自治權被削弱，預計香港政治、體制和經濟決策權會進一步受侵蝕。特區政府指這些是不公的指摘，強調中央政府決心長期堅持「一國兩制」，而香港作為國際金融和貿易中心的核心優勢將繼續維持。這些優勢包括繼續實行普通法制度、厲行法治；擁有獨立行使審判權的司法機構；資金、貨物、資訊和人才的自由流動；簡單和低稅率的稅制；以及與國際最佳做法高度接軌的友善營商環境等。

特區政府稱，選舉改制貫徹落實「愛國者治港」，確保了特區政府的管治掌握在愛國者手中，確保香港的穩定和發展。