穆迪降中國信評展望至負面　官媒發文點名「誤判經濟情勢」

國際信評機構穆迪下調中國評級展望至負面後，官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」隨即發文，指穆迪對中國存有過度嚴苛、明顯悲觀與錯估政府債務壓力等「三大誤判」。



穆迪（Moody's）12月5日宣布，將中國主權債信評等展望降至負面，顯示全球益發憂慮中國債務激增。財政部對此回應「失望」，強調中國宏觀經濟持續恢復向好，財政收入保持恢復性增長。

官媒央視旗下微博公眾號「玉淵譚天」6日發表文章，直指穆迪調降中國的主權債務評級展望，存在「三大誤判」。

12月5日，財政部回應，穆迪對中國經濟增長前景、財政可持續性等方面的擔憂，是沒有必要的。（資料照片）

第一個誤判是相較於標準普爾和惠譽等國際信評機構，穆迪對新興市場國家較為嚴苛，給予的信用評級往往較低。以這次的調降來說，與多數機構看好中國經濟不同，穆迪是看淡中國經濟。

文章引用中央財經大學中國公共財政與政策研究院院長喬寶雲的看法，認為信評機構是一個觀察者，觀察者的評價可能會產生一些負面影響，但真正產生決定作用的還是經濟本身，並稱「作出和多家機構相反預測的穆迪應該好好想想，是否要摘掉對新興經濟體的有色眼鏡，才能做出更加客觀、精準、專業的判斷」。

「玉淵譚天」文章點名穆迪的第二個誤判，則是低估2024年經濟成長速度，對中國中長期經濟成長潛力的判斷明顯偏向悲觀。

文章指出，投資是最能看出人們對一個國家潛力是持悲觀還是樂觀態度的指標之一。今年1月至9月，外資在中國投資新設外資企業3萬7814家，年增32.4%。「不知道穆迪在做對中國經濟前景的預測和判斷時，是否有看到這些數字，又是否思考了這些數字背後代表著什麼」。

穆迪今年9月調降4間中國地產公司評級至負評，另將萬科、金茂列入降級觀察名單。（VCG）

至於第三個誤判，則是點名穆迪錯估中國政府的債務壓力，「實際上，是對中國政策有效性的質疑」。

針對穆迪提及的債務問題，文中引述國家信息中心經濟預測部研究員李若愚說法，認為衡量一個國家政府債務風險程度，除了要看債務水準外，還需要綜合考慮經濟成長、儲蓄率、債務結構等因素。中國經濟長期向好的基本面，將為化解債務問題提供根本保障。

文末並批評，穆迪作為知名的信評機構，應該瞭解中國經濟，更應該讀懂中國經濟，「畢竟，市場機構一個錯誤的判斷，不會對中國經濟造成太大影響，但會讓一家機構喪失其專業性」。