穆迪降香港評級至負面　陳國基斥無理及抺黑　國安政策無損吸引力

評級機構穆迪將香港信用評級由「穩定」降至「負面」，政務司司長陳國基今早（7日）回應評級，稱外國評級機構一直抹黑香港，質問穆迪降級理據：「話內地經濟有問題降級，點解講埋香港？冇乜道理」，但重申只要國家一路好，「香港唔會差得去邊。」



他強調完善選舉制度、國安法等措施是為香港「關好度門」，以免美國為首的西方「賊人入屋」，而香港對人才及企業而言仍極具吸引力。



穆迪將香港信用評級由「穩定」降至「負面」。（資料圖片/梁鵬威攝）

陳國基今早（7日）在電台回應穆迪評級降級事宜，重申外國評級一路都是抹黑香港，又質疑穆迪理據：「話內地經濟有問題降級，點解講埋香港呢？係無乜道理。」他指西方一直找機會抹黑香港及內地，企圖透過香港壓制內地國家發展。

指國家經濟影響多國 「係咪降哂全世界？」

陳國基又說，內地經濟影響很多國家，內地貿易並非只與香港有關，「全世界都有，係咪降哂全世界？唔啱道理。」他重申，完善選舉制度、國安法等實施，是為香港「關好度門」，做好防範，以免美國為首的賊子「入屋盜竊」。

政務司司長陳國基。（資料圖片/夏家朗攝）

指「東升西降」格局已十分明顯

他又說，不覺得國安政策會影響跨國企業來港，重申香港對人才及企業仍然極具吸引力，如財政司司長招商引資吸引超過30間跨國大企業落戶香港，而每年吸引3.5萬專才來港的指標，單單一年已超過18萬專才申請，越超目標，「點會係負面？我完全唔贊同。」

陳國基又說，環球經濟「東升西降」的格局已十分明顯，故隨國家改善經濟，香港未來發展一定好，「國家一路好，香港唔會差得去邊」，並稱香港要保好民生、社會發展及國家安全，整體對未來有信心。

他更說，政府會視乎市場情況調整措施，例如樓市淡靜，政府已辣招減半，現時已樓市交投已有回升，「以往成日話樓價高年青人買唔到樓，跌返啲年青人咪買到樓，但有啲人又話跌太多。」