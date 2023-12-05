兩婦先後捲兒子求救電騙案　無業男往收款被捕　認洗黑錢等罪候判

兩名婦人於去年11月先後收到自稱為其兒子的電話，指他捲入打架或交通意外被捕，須金錢保釋。其中一名婦人的女兒與弟弟聯絡後，發現並無其事，遂報警處理。被告最後與交收金錢後，即場被捕。他今（5日）在區域法院承認串謀詐騙及洗黑錢共2罪，還押至12月19日判刑。



兩案涉款9萬多元

被告陳皓傑（35歲，無業），承認串謀詐騙及洗黑錢兩罪。控罪指，他於2022年11月9日在香港與另一名身份不詳的人串謀欺騙王惠芳，即虛假地表示王惠芳的兒子被警方扣留及需要金錢，不誠實地誘使王交出港幣65,600元；另於同日在長沙灣深旺道聖瑪加利男女英文中小學外，知道或相信為從可公訴罪行得益，仍處理一筆港幣30,500元的款項。被告另面對1項串謀詐騙和1項洗黑錢罪，則獲存檔法庭。

被告陳皓傑在區域法院認洗黑錢等罪候判。

林姓事主憂兒子有事付3萬元

案情指，2022年11月9日下午，林姓女事主收到一名男子的電話稱：「阿媽出咗事」、「同女仔傾偈，打架打到電話都爛埋」、「去咗差館，要錢」。該男子向林索取3萬港元，指示林用紙包著現金，上的士後叫司機致電他提供的電話。林當時相信該男子是其兒子照做，後來被載到深水埗聖瑪加利男女英文中小學下車。約30分鐘後，林照該男子的吩咐向右行，將錢交給自稱為李先生的被告後離開。翌日林致電兒媳，才知並無打架及拘捕等事發生遂報警。

王姓事主接電話時遇長女到訪

另有一名王姓女事主亦於同日遇騙，案發時收到一名男子自稱為其孻子，稱因打架和交通意外被帶至警局，需要王拿家中所有錢來救他。王取出6.5萬元，並用粉紅布包裹。同一時間，王的長女剛來探望。王向長女透露正與兒子通話，但未提及對方的情況。王其後應男子要求獨自前往英華街，期間長女收到孻子的電話稱未有聯絡過王，長女生疑報警。

警員及時到場拘捕被告

王到達英華街後，被告向其自稱為孻子的朋友，向王索取金錢。王察覺事件有可疑，被告則稱：「快啲伸啲錢我，好趕時間，如果唔係辦唔到事。」王擔心孻子出事，最後還是將錢交給了被告。被告其後幫王截的士回家，期間警員到場截停和拘捕被告。

被告警誡下稱，案發時收到來自內地的電話，叫他到指定地點收取金錢，每次可獲2000至3000元報酬。

案件編號：DCCC 238/ 2023