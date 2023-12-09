區議會選舉｜西九匯演多名司局長出席　有市民稱周日請半日假投票

區議會選舉2023明日（10日）舉行，「區選繽紛日」（9日）重點活動《共建美好社區大匯演》今晚7時在西九文化區竹翠公園舉行，過百藝人參與。政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國，商務及經濟發展局局長丘應樺、政制及內地事務局局長曾國衞、房屋局局長何永賢、教育局局長蔡若蓮等官員到場。



有入場觀眾讚今屆區議會選舉氣氛熱烈，明日將請假半日，投票後再上班。亦有市民未能取得門票，準備在場地附近的草地，隔空觀賞偶像李佳的表演。西九文化區同日晚上舉行「冬日維港水上煙火」及多達1,200架無人機的飛行表演。



旅發局在晚上8時正在西九文化區藝術公園海濱長廊鄰近海面上演「冬日維港水上煙火」。（旅發局提供圖片）

觀眾指疫情結束可放心投票

區議會選舉前夕，西九文化區活動非常豐富，黃昏時份已有大批市民抵達海濱長廊，準備霸位欣賞節目。同時重頭炮的「共建美好社區大匯演」亦即將開始，約4,000名觀眾陸續抵達表演場地，部份更在下午4時已現場等候。

今日獲朋友轉讓門票的吳女士表示，因長時間沒觀賞演唱會，對大匯演感到期待。她又透露，明日將請假半日，投票後再上班。「今年氣氛好好，好開心係咪？加上𠵱家疫情冇喇，大家比較放心出去投票。」

市民無門票或在草地隔空聽李佳表演

黃女士全家僅得兩張門票，分配給家中長者後，只能嘗試在現場碰運氣，希望有好心人派發門票。她表示可能會在場地附近的草地觀賞，「一陣睇下聽唔聽到，睇唔睇到啦，睇唔到就冇辦法喇。」

黃小姐更如數家珍逐一列舉肥媽、草蜢等出場歌手，當中她最期待《中年好聲音》亞軍李佳的表演，大讚今年區選氣氛熱烈，候選人積極拉票，「周街好多插晒旗，貼晒宣傳嘅嘢。」

黃小姐明日不用上班，表示投票後會順便逛街及吃飯，以支持本地經濟。她認為香港已脫離疫情的陰霾，「睇下𠵱家商場幾多人，食嘢要排隊先入到去。」

西九文化區同晚有無人機及水上煙火表演

大型戶外音樂會「共建美好社區大匯演」今日於西九文化中心竹翠公園舉行，集結香港七間電子傳媒聯播，屆時將有過百名歌手參與，包括蘇永康、草蜢、肥媽、張智霖、炎明熹、亞洲超聲團等，整場大匯演料約長三小時。

旅發局晚上8時亦在西九文化區藝術公園海濱長廊對出海面上演「冬日維港水上煙火」，其後9時正再有逾1,200架無人機舉行表演。而灣仔HarbourChill海濱休閒站及沙田公園露天劇場，亦設匯演衛星場地，除轉播大匯演節目外，並設有現場表演及攤位遊戲。

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