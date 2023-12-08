政府提出9項交通運輸策略建議　發展智慧公路管理、自動駕駛

政府向立法會交通事務委員會提交《交通運輸策略性研究》的初步建議，徵詢議員意見。《策略性研究》建議提出未來香港運輸策略的三大原則，當中包括完善大灣區1小時生活圈和智慧出行，並提出了3個策略、9個建議。



政府早前預計2025年內可完成《交通運輸策略性研究》

政府提出的三大原則，包括：

（一） 秉持以公共交通為本的運輸政策，並採用以人為本的理念提升乘客的出行體驗；

（二） 致力提升跨境交通服務及設施，完善大灣區一小時通勤網絡；

（三）擁抱先進運輸科技，發展智慧出行。

政府基於三大原則向議員收集意見，綜合考慮之後提出以「出行連結生活，體驗以人為本、高效和綠色環保旅程」作為願景，並提出了3個運輸策略共9個建議。

首個策略為「享‧旅程」，當中的建議包括：

1.洪水橋新發展區和交椅洲人工島建設新一代「運輸交匯樞紐」。

2.硏究引入「按需求提供的公共交通服務模式」，利用科技靈活調配不同載客量的車輛，以及更有彈性的班次和行車路線。

3.完善跨境公共交通服務，讓市民無縫地從各種本地交通服務接駁跨境鐵路，研究邊境關口有多模式的交通連接。

第二個策略為「連‧都市」，當中的建議包括：

4.透過大數據、雲端計算和人工智能等，收集和分析交通數據，達致智慧公路管理，並提供實時交通資訊。

5.推動自動駕駛，在新發展區安裝相關配套。

白石角海濱長廊單車徑（資料圖片）

第三個策略為「活‧出行」，當中的建議包括：

6.推動香港成為「易行城市」，提供連接目的地的多層行人道網絡、指定行人優先使用區和街道、促進共融出行等。

7.在新發展區和新市鎮推廣騎單車，及支援使用電動可移動工具。

8.將運輸與城市規劃更好地融合，在新發展區中優先考慮主動出行與綠色運輸。

9.培育綠色與主動出行文化，包括舉辦相關講座等，並增進市民對道路安全的知識。