5高官談健康城市　新發展區揉合綠地海濱　元朗洪水橋明渠變河畔

北部都會區及「明日大嶼」是未來兩大策略發展項目，財政司副司長黃偉綸今（3日）出席研討會指，這些新發展區都是落實健康及智慧城市的契機，政府希望在這些項目中增加人均休憩用地至不少於3.5平方米，同時改善休憩用地的吸引力、可達性和共享程度，引入「藍綠元素」，即揉合綠化及海濱空間。

發展局局長甯漢豪舉例，洪水橋／厦村及元朗南發展，除預留足夠綠化空間，亦會善用現有河道及明渠化身為河畔長廊。這些空間會連繫不同區域，配以行人及單車徑網絡，鼓勵市民在區內步行，減少市民依賴車輛出行。



甯漢豪：河道明渠化身河畔長廊

甯漢豪表示，粉嶺北新發展區將有總長5公里的綠化走廊，而古洞北新發展區內主要活動地點及公共服務設施都集中在市中心擬設的鐵路站及公共交通交匯處500米範圍內。所有新發長區為方便居民往來各處，都會規劃好完善的行人道網絡。至於海濱長廊今年內將再駁通約一公里至總長約26公里，2028年進一步延伸至34公里。

至於優化寬免綠色建築總樓面面積的新新機制，要求發展項目須在「綠建環評」達致一定評級，或滿足屋宇署就「加強綠化」及「健康生活元素」等範疇的特定標準，甯漢豪指屋宇署會盡快落實具體執行細節。屋宇署亦正探討優化樓宇設計，改善樓宇空氣流通的設計標準，希望明年上半年提出建議。

環境及生態局局長謝展寰則指會改善近岸臭味；運輸及物流局局長林世雄則認為，須提升公共交通容量及智能科技應用；房屋局局長何永賢則分享了社區參與的重要性。