甯漢豪：冀新發展區規劃引入「藍綠元素」　續鼓勵建造業數碼轉型

本地9個建築及建造界相關專業學會及機構早前合辦的「優質建築大獎」頒獎禮，發展局局長甯漢豪今日（7日）於網誌撰文，介紹部份得獎項目，其中提及將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍運用不同科技，令工地用電量及用水量減少約六至七成，對熟練工地人手需求亦減少約四至五成，並且提前約四個月完成工程。



甯漢豪指，希望將來把「藍綠元素」引入新發展區的規劃及設計之中，並繼續鼓勵建造業數碼轉型，以加強安全監督。



將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍為本港首個以混凝土「組裝合成」建築法（MiC）興建的多層住宅樓宇，奪得「優質建築大獎」。甯漢豪於網誌表示，此項目運用建築信息模擬（BIM）技術、射頻識別技術（RFID）等創新技術，令建築廢料減少一半，工地用電量及用水量減少約六至七成，對熟練工地人手需求亦減少約四至五成，相比傳統建築法，整個項目提前約四個月完成。

此外，以往的車輛檢驗中心均是單層式建築，位於青衣的運輸署車輛檢驗綜合大樓是一座樓高三層的大樓，把原有三個車輛檢驗中心的業務合併，可檢驗各類型車輛。她指，為擴大操作空間，項目團隊設計了創新的車道 ─ 「雙螺旋坡道」，減低車輛迎面行駛時導致意外的風險，並且加入可持續的設計元素，包括特高樓底，有利自然通風，利用MiC、「機電裝備合成法」（MiMEP）等，達至節能及減少碳排放。

甯漢豪表示，希望將來把「藍綠元素」引入新發展區的規劃及設計之中，鼓勵有利宜居生活的建築設計。她續指，除了運用創新科技和邁向零碳排放，優質建築也包括保障工友安全，當局會繼續鼓勵建造業數碼轉型，以加強安全監督，為市民建設一個更低碳、更朝氣蓬勃、更美好的香港。