區議會選舉｜恒地新地大孖沙李澤楷投票　唐英年拒長者隊「插隊」

【區議會選舉／區議會選舉2023／區議會選舉候選人／區議會選舉票站】區議會選舉今日（10日）舉行，政商界名人今早陸續到投票站投票，包括全國政協副主席梁振英、全國政協常委唐英年、終審法院前首席法官馬道立、盈科拓展集團主席李澤楷、新地主席兼董事總經理郭炳聯、恒地主席李家傑及李家誠等。

李家傑則表示，希望選民踴躍投票，並根據對候選人的認識，選出愛國愛港的區議員，共建更美好香港；李澤楷亦呼籲市民投票，「盡一份力履行公民責任」。梁振英表示，區議會會協助政府做好地區治理工作，如工作得宜，社會秩序更好，生活亦更方便。唐英年則稱，今次選舉安排順利，更設有特別服務隊伍，讓長者「插隊」毋須太多時間等候，不過71歲的他則無用排長者隊。



新地郭炳聯：把握時間投票為香港選賢任能

新地前聯席主席郭炳江早上到香港仔南島中學票站投票；新地主席兼董事總經理郭炳聯及執行董事郭基泓兩父子也有前往投票。郭炳聯表示，投票過程順利，工作人員協助選民完成投票。他鼓勵仍未投票的選民，應把握時間投票，為香港選賢任能，共建美好社區。

恒地李家傑：選愛國愛港區議員 李家誠：希望巿民踴躍投票

恒基兆業地產集團兩位主席李家傑及李家誠兩兄弟，分別在早上及中午到香港公園體育館投票。李家傑表示，候選人一定要愛國愛港，這是非常重要，他呼籲市民踴躍投票，根據自己對候選人的認識，選出愛國愛港的區議員，共建更美好香港；李家誠表示， 希望尚未投票的巿民踴躍出來投票，選出能服務社區和幫助市民的區議員，共同建設美好社區。

李澤楷今早已到票站投票，他在投票後表示，希望市民踴躍投票，「盡一份力履行公民責任。」

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梁振英：若地區治理良好，出行會更方便

信德集團行政主席何超瓊約中午時到山頂票站投票，全國政協副主席梁振英亦有到場投票。

梁振英表示，區議會協助政府做好地區治理，若地區治理良好，出行會更方便、公共衞生更佳、社會秩序亦會更好，公共交通更為便捷。唐英年則稱，今次選舉安排順利，更設有特別服務隊伍，讓長「插隊」毋須太時間等候。

唐英年：今次讓區議會重回原先地區諮詢組織定位

全國政協常委唐英年、西九文化區管理局董事局主席唐英年與家人，今日早上在九龍塘區議會投票站投票後。他表示整個安排非常順利，很高興見到今次有一條特別服務的隊伍，「為我哋呢啲長者可以『插隊』，但我亦同各位一齊排隊。」

唐英年說，今日的區議會選舉是愛國者治港及完善香港選舉制度安排的重要一步，讓區議會重回原先的地區諮詢組織定位；他指區議會是政府與市民之間的重要橋樑，工作就是要做好地區事務，與市民生活息息相關。「希望市民盡公民責任，好好運用手上一票，決定自己社區的發展和將來，一起改善生活，一起為美好香港開展新一頁。」

唐英年指出，民生無小事，社區中的每一個環節，例如居住、衛生、交通、福利和社會設施等，都跟市民生活非常密切，能夠選出有能力、有擔當的區議員，對改善民生定有裨益。