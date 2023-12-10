區議會選舉｜上屆敗於民主派　李超宇戰九龍城南亦激烈：保持信心

今日（10日）是「完善選舉制度」後首次區議會選舉。九龍城南選區有四人參選，競爭兩個議席。經民聯李超宇在2019年作為立法會議員梁美芬的接班人，當時參選黃埔東選區惜落敗，今屆他再參選，選區有所改動。

被問到今次選舉沒有民主派代表會否增加得勝率時，他表示，今屆選舉同樣競爭激烈，「做選舉永遠都要保持信心。」他亦指，選區擴大後經民聯不同團隊都有在不同地方服務市民，「有信心可以做好𠵱件事。」



2019年區議會選舉的經民聯李超宇參選黃埔東選區，惟當時落敗於民主派中醫界選委關家倫。他今早亦來到黃埔港鐵站拉票，爭取市民支持。他表示，黃埔為九龍城南其中一個的地區，他曾參選過，故選擇來到這裡拉票。不過，他強調九龍城南選民十分重要，除了黃埔外，亦會到不同的街站繼續拉票。

被問到今次選舉沒有民主派代表會否增加得勝率時，他表示，今屆選舉同樣競爭激烈，如有傳統大黨民建聯的代表，亦有新黨派及獨立候選人，但對他來說「做選舉永遠都要保持信心」，會保持信心繼續拉票。

至於「完善選舉制度」後選區擴大了不少會否成為今次選舉的挑戰，他表示，選區擴大後經民聯不同團隊都有在不同地方服務市民，認為團隊擴大後可以保障到服務市民的質素，「有信心可以做好𠵱件事。」

被問到今年氣氛會否與2019年時大有不同，他認為，今屆選舉有較多空間讓候選人比拼政綱及分享其對改變選區的想法，「唔認為今年比2019年差，反而覺得更好。」

他透露，今日會繼續擺放街站盡量接觸更多市民，另外亦會有恆常的「洗茶樓」及巡公園拉票，呼籲市民積極投票。

至於如何研判自己今次選舉的形勢，他則指，現時仍是很早階段，但「出得嚟選就一定有信心」，會呼籲更多市民去投票。他亦指，不少市民經過街站，都有跟他說會去投票，認為氣氛不錯。

除李超宇外，九龍城南其他候選參選人還有香港新方向馬志恆、民建聯吳寶及獨立候選人謝敏婷。

區議會選舉2023已報名參選人名單

更多區議會選舉新聞，請參閱：區議會選舉2023專頁