區議會選舉｜社民連3人擬向特首抗議　中途被捕涉煽惑　廉署跟進

民土派在2019年區議會大勝，今屆區議會選舉是完善選舉制度下首場區選，民主派沒有人成功入閘參選。社民連3名成員預告今日（10日）到行政長官李家超投票的半山票站抗議，惟一直未見蹤影。消息說警方中途帶走社民連主席陳寶瑩、外務副主席周嘉發和內務副主席余煒彬，3人隨後被廉署拘捕，案件由廉署接手調查。



警方表示，今早約8時在中環截查兩男一女，年齡介乎31至67歲，懷疑他們企圖煽惑他人作出干擾區議會選舉的行為，遂拘捕三人，現正被扣查。廉署證實有3人被廉署拘捕，涉嫌觸犯《選舉條例》，在選舉期內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」，廉署表示會依法及按既定程序，完成調查後索取法律意見決定是否檢控。



社民連三成員因企圖煽惑他人干擾區選被捕

社民連昨日（9日）發出採訪通知，原定今早8時45分到半山區高主教書院向李家超抗議，結果在原定時間還未出現，原來3名成員陳寶瑩、周嘉發、余煒彬在中環華人行，已被警方截停搜查並被捕，帶往中區警署。

警方表示，中區警區人員今日早上約8時在皇后大道中近畢打街截查兩名男子及一名女子，經初步調查後懷疑該三名年齡介乎31至67歲的男女，企圖煽惑他人作出干擾區議會選舉的行為，人員遂拘捕該三名男女，他們現正被扣留調查。

廉署證實，三名今早在中環被警方拘捕的人士，因涉嫌觸犯《選舉條例》第27A條被廉署拘捕，案件已交由廉署接手調查。三名被捕人士懷疑藉公開活動煽惑他人杯葛選舉，即在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票。廉署稱，會依法及按既定程序，在完成調查後向律政司索取法律意見決定是否檢控。

古思堯被捕 陸啟康：不清楚執法情況

另外，社運人士古思堯（77歲）上周四（7日）發出採訪通知，計劃翌日（8日）到選舉事務處抗議，結果當日早上在長沙灣，被警方國安處以「企圖作出或準備作出具煽動意圖的行為」罪被捕及被扣留調查。

選舉管理委員會主席陸啟康表示，選舉事務處在12月7日接獲古思堯通知將在翌日到場請願，已有做出相關安排，但對方最後並未出現，他不清楚執法情況，故不評論個別個案，惟呼籲市民勿作出違反選舉法例的行為。

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