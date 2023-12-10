區議會選舉｜全港票站電腦故障　改人手派票　選民：浪費錢做宣傳

區議會選舉2023今日（10日）舉行，《香港01》接獲消息指，全港票站電腦系統於晚上7時40分，發生故障致未能運作。消息指，區選或需「加時比賽」。黃大仙鳳德社區中心票站主任向記者證實，電子選民登記冊暫時無法使用。有選民就指，本想到票站投票後回家，怎料獲悉暫時不能投票，大大降低投票意欲，「沖完涼都準備瞓教唔會想出嚟」。亦有人批評當局好失敗，浪費錢做宣傳。



最新消息指，各票站將改以人手派票。個別票站的電腦系統於晚上8時20分維修完成。



全港票站電腦故障，各個票站出現排隊人龍。（羅國輝攝）

全港票站電腦在晚上發生大故障。《香港01》記者到達灣仔郵政局票站後，有職員詢問是否系統維修工作人員，其後職員透露票站暫時關閉，票站內暫時無選民，需要等待維修完成才可進內投訴，「依家無人知幾時可以投票，要等選舉事務處通知」。

位於黃大仙的鳳德社區中心票站，其票站主任向記者證實，電子選民登記冊暫時無法使用，現時正等待當局批准，使用紙本投票，料最快可於下午9時使用，籲選民屆時再到票站投票。新界大埔北投票站投票系統故障要轉傳統投票方法，恢復時間約1小時，期間無法投票。

皇后山票站的職員向現場選民派優先卡，著他們可憑卡於晚上10時半重返票站，可獲優先投票權，如屆時未能修復，須留意政府最新公布。

大圍冼次雲小學票站，有打算前往投票的市民到達後，職員稱由於電腦系統發生故障，著選民稍後回來，職員亦有讓正等候的選民進入票站休息等候。據了解，票站將轉作人手發票，正等候當局指示。最新消息指，晚上8時35分該票站已改用人手派票。

德福花園票站外現人龍。（呂穎姍攝）

德福花園票站同樣因系统故障，未能投票而出現人龍，約有20人等候投票。現場職員表示，在晚上八時始出現情況，及後進行搶修， 票站在晚上8時55分宣布可以入內投票，改以用人手派票。

排頭位的80多歲黃太表示，已等候約半小時，惟票站職員卻未能回答還要等多久。她表示，明白壞了系统「大家都唔想」，但如盡快修復或可以用人手方式取代則較好。她笑言，自己已用了晚飯才過來投票，「如果返咗屋企等，就唔會再落嚟」，所以才一直等待，幸好票站有安排座位供休息。她又指，不知道要等多久，可能等多15分鐘就會離去不投票了。

德福花園票站於晚上8時55分宣布可以入內投票，改以用人手派票。（呂穎姍攝）

選民：事故削弱投票意欲

灣仔郵政局票站於晚上約8時20分重啟，有排隊市民進入票站投票，她指職員改用人手派票，形容派票過程「簡潔」，對於系統突發故障，該名市民表示：「算係咁、ok啦，都好好啦，入到去都好快投完」，由進入票站至完成投票用了不足5分鐘。不過該名市民表示，職員無解釋改用人手派票的原因。

陳太表示自己居住在票站附近，步行10分鐘即可到票站投票，指自己一向有投票習慣，「要盡公民責任啊嘛」，又稱熟悉灣仔區選候人政綱，不過家人剛剛特意陪她到票站投票，怎料獲悉暫時未能投票後，決定折返回家，透露回家後未必再外出投票，「都夜啦，聽日仲要返工」。陳生誤以為政府有「後備準備」，怎料系統故障後即影響市民投票情況，認為有損選民投票意欲。

林女士稱，「沖完涼都準備瞓教唔會想出嚟」。

林女士背著背包，稱自己剛外出，本想到票站投票後回家，怎料獲悉暫時不能投票，形容「剒住度氣」，指「返屋企之後沖涼，沖完涼都準備瞓教唔會想出嚟」。

最新消息指，灣仔郵政局票站電腦系統已維修完成。

粉嶺聯和墟社區會堂約8時48分重新開放，改用人手方式登記。此前票站暫停開放，有職員在站外向解釋市民電子系統故障，至少要半小時維修。

選民批好失敗

陳先生表示，青衣明愛聖若瑟中學投票站無法投票，炮轟當局應變措施欠佳：「大鑼大鼓浪費咁多資源宣傳，幾年都冇真正試過咁大型投票，咁都唔做好測試，從未試過安排咁差，好失敗，只浪費錢做宣傳，十幾個職員不停打電話，都冇同市民講解咩事！」

另一選民黃小姐表示，馬頭涌官立小學投票站同樣故障，逾20人等候近半小時仍未復常，批評：「呢啲一定要有plan B（後備方案）即出啦！有冇搞錯呀！」