區議會選舉｜選民名冊系統故障非單一　盡數選管會近年甩轆事件

區議會選舉2023本周日（10日）舉行，在晚上7時42分，全港票站電子選民登記系統故障，導致票站一度停止開放；之後改由人手根據選民登記冊印刷本核實選民身份，投票時間延遲至午夜12時。回顧過去選舉，選管會發生類似事故並非首例。



在2021年立法會選舉，共有7個投票站由於電力及網絡不穩，需要一度暫停投票，投票時間亦作出相應延遲。



選管會過往亦曾屢次出錯而備受爭議，包括錯配選民所屬選區、點票時間過長等。此前，選管會曾遺失載列選民個人資料的手提電腦及選民登記冊，多達數百萬名選民受影響。



▼12月10日 區議會選舉 電子選民登記冊故障阻礙投票▼



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2021年錯誤編配選民投票 7票站一度未能連接選民系統

2021年立法會選舉，選舉事務處核對投票站編配紀錄之後發現，新界東南地方選區沙田區東部的部份選民，被錯誤編配到同選區的另一投票站，事件涉及約14,200名選民。當時另有政黨反映，新界西北選民收到其他直選地區候選人簡介，選舉事務處經調查後發現政府合約承辦商在包裝資料過程中出現人為錯誤，將另一選區的候選人簡介錯誤地寄給數十名選民。

當年為立法會改制之後首場選舉，投票日共有7個一般投票站內因電力接駁問題或網絡連線不穩定，電子選民登記冊系統受影響，須暫停投票約3至22分鐘不等；另有40個投票站因有線網絡覆蓋不理想，或因地點偏遠而在安裝及支援上有困難，並無採用電子選民登記冊系統。

▼2021年 立法會選舉▼



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4380人投票的選委會花14小時點票「勝」百萬選票選舉

同年9月，選舉委員會界別分組選舉，由412名候選人競逐364個席位，設5個一般投票站及1個警署專用投票站。選舉於下午6時結束，共有4,380張選票，惟選管會於次日上午8時才完成公布所有分組選舉結果，點票過程歷時14小時，比涉及過百萬選票的區議會選舉更長，「龜速」效率被建制派抨擊。

選管會當時稱，個別投票站運送票箱和選舉文件往中央點票站的時間遠比預期長，交收投票箱和選舉文件出現錯漏，需時補漏拾遺；此外，利用光學標記閱讀機點票時出現「卡紙」，需改為人手輸入，加上需輪候裁決枱以處理問題選票和公布初步點票結果，影響點票進度。

2019年區議會選舉有票站多出60票

2019年區議會選舉，選管會翌年出爐選舉報告書揭示，投票日多個選區工作人員出錯，包括大埔西貢北選區票站職員沒有檢查身分證明文件則派發選民；葵芳選區票站主任沒有按正常程序處理損壞及未使用選票，令應點算選票與實際點算選票估計相差60票；觀塘安利選區票站出現兩張東區翡翠選區選票。

▼2019年 區議會選舉▼



2017年特首選舉遺失兩部載有378萬選民資料電腦

2017年特首選舉，選舉事務處於選舉結束後，發現原於亞洲博覽館內兩部手提電腦未能尋回，當中載有逾千名選委，以及約378萬名登記選民的姓名、地址、身份證號碼等資料。

2016年，立法會換屆選舉其中一個票站，一本經劃線的正式選民登記冊未能尋回，該本選民登記冊載有8,136名獲編配到該投票站投票的已登記選民的姓名、性別、地址及香港身分證號碼等個人資料，並顯示每名選民可獲選票的數目和種類，以及選民曾否到該投票站領取選票。

此外，當年5個票站實際點票數目和紀錄不符，票數差額介乎100至300票。投票助理員忘記將投票最後1至2小時領取的1本至3本選票填寫在報表上，導致累積投票人數與發出票數有明顯差異。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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