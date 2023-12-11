區議會選舉｜實政圓桌未突破零議席　屯門西落敗莊豪鋒：已經盡力

區議會選舉點票工作完結，實政圓桌唯一候選人莊豪鋒得到7149票，但較同區民建聯和工聯會兩對手得票為低，在選舉中落敗。換言之，明年元旦日新一屆區議會履任後，實政圓桌再無區議員。莊豪鋒表示，已經盡全力參選，有值得檢討的地方，包括參考兩位當選人的選舉工作，並會繼續為當區居民服務。



無意提選舉呈請

回顧選舉提名期間，實政圓桌立法會議員田北辰公開表示爭取提名有困難，最終僅得莊豪鋒一人入閘參選，結果仍是落敗收場。莊表示，今屆區議會選舉不如以往激烈，街站相對較少亦沒有不同政派間的爭議，可以說是君子之爭，他續指實政圓桌的聲音不論當選與否都存在，田北辰的新界西北立法會議員團隊會繼續跟進該區發展。

因應電腦系統故障，區議會選舉的投票時間延長1.5小時，至午夜12時完結，莊豪鋒相信票站系統故障影響選情，不過未能評估其影響，他續指未有考慮選舉呈請，而選舉結果不會影響呈請意向。

民建聯、工聯會平分議席

屯門西區民建聯的鍾健峰和工聯會的徐帆，分別以9,426票和8,608票當選。

徐帆指屯門西的選舉工程具選舉熱鬧氣氛，由以往小小選區，到今屆範圍擴大至11個選區，需要團隊運作才能成就選舉成功，他當選會盡快投入社區服務。

鍾健峰指今次成績是屯門西團體在社區默默耕耘的成，他續指今次區議會意義重大，已完善制度和讓香港重新出發，希望帶著街坊的期望做好社區工作。