區議會選舉｜民建聯成贏家　工聯會地委會失利　細黨幾近全軍覆沒

區議會選舉結果塵埃落定，雖然尚待政府宣布委任議員名單，但若單看直選與地區委員會選舉結果，建制派兩大政黨命運迴異。民建聯雖然未能在直選中全取44區議席，但最終仍能奪取合計109個議席，單憑選舉所得議席已佔新一屆區議會近兩成三席位，成為選舉大贏家。相反，另一建制大黨工聯會直選雖獲18個議席，但依靠地區工作耕耘的地委員選舉失利。



至於由行政會議召集人當主席的新民黨，直選結果慘烈；3個只派出一人參選的細政團更是全軍覆沒，而香港新方向在5區出擊，只能在一區勝選。



工聯會宣布會派出46人參選12月區議會選舉。（余俊亮攝/資料圖片）

工聯會地委會失利與商界有關？ 劉兆佳：三會來自基層

44區地方選區各派1人出選的民建聯，最後只有3區落選，直選奪41席，成功率達九成三；該黨在地委會派出77人參選，有68人勝出，成功率也有八成八，透過選舉已共有109席「落袋」。

新一屆區議會區議員數目共470名，除88個地方直選區議員和176名地區委員會界別議員外，還有27名新界鄉事委員會主席擔任的當然議員，和179名委任議員。民建聯單以現時透過選舉所得的109個議席，已在新一屆區議會中佔據二成三議席。由於政府尚未公布委任議員名單，故民建聯在區議會的最終勢力版圖極可能進一步擴大。

反觀另一傳統建制派政團工聯會，在直選派出25人，最後7人落選，18人成功搶灘，當選比率也達七成，成績不俗。不過，在地委會選舉的結果則較慘烈，派出21人，僅得9人當選，成功率大約只有四成，合共透過選舉取得27席，在新一屆區議會中只佔議席總數約5%。

過去一年，工聯會在選戰中的表現也強差人意。去年底的人大選舉及立法會補選均告失利。以人大選舉為例，工聯會副會長謝愛紅具多年工會工作經驗，最後微票之差落選；立法會補選中，代表工聯會出戰的李廣宇，更以最低票落選。當時有政界人士料選舉失利是工聯會和商界「撐到行」有關。

而地委會界別是透過地區「三會」成員互選產產，工聯會在此界別選舉中失利，當選比例僅約4多，是否代表未能得到跨界別，尤其商界支持？

劉兆佳指三會選民同樣重視候選人的地區工作表現（資料圖片）

全國港澳研究會顧問劉兆佳分析指，工聯會在資源及人手上，未必及得上民建聯，認為區選成績相較其他政黨，已屬不俗。他又指，大部分三會成員來自基層，不認為與工聯會路線有關係，反而三會成員主要視乎候選人的個人質素與地區工作而投票。

工聯會應檢討地區策略

不過，也有熟悉情況政界人士分析指，撇除2019年的區議會選舉，一般區議會直選中，選民較立法會選舉更看重是候選人的地區工作表現，今次的區選結果和之前的選舉失利，反映工聯會有必要檢討其地區工作策略。

新民黨派29人參選，奪15席。（盧翊銘攝/資料圖片）

新民黨直選當選比例不足3成

工聯會在地委會選舉失利，新民黨相反，在地方選舉中的戰果慘烈。主要票源來自中產的新民黨在直選派出17人僅5人勝出，當選比例不足3成，慶幸地委會派出12人，有10人勝出，最後合共奪得15席。劉兆佳認為，相較之下，新民黨強項不在地區工作。

而主打工商專業的經民聯同樣在直選受挫，在直選派出10人，最終過半落選，得4席。不過地委會亦派出10人，8人勝出，最終合共得12席。

至於自由黨派出4人競逐直選議席，最後僅選前當選呼聲頗高的灣仔區宋芝齡敗選，其餘3人成功晉身區議會；地委會派出3人，2人當選，合共取得5席位。

香港新方向1人勝出 勞聯譚金蓮1票之差落選

今次區議會選舉雖然民主派全員缺席，但也有一些標榜為中間派的小政團出選，但結果也未能突圍而出。其中，香港新方向派出5人出選直選，最後僅天水圍南及屏廈候選人陳燕君1人勝出。勞聯派出2人直選全敗，1人勝出地委會選舉，勞聯副主席譚金蓮更以1票之差無緣晉身區議會。

另外，專業動力在2019年區議會選舉中，有3人成功勝出，惟及後2人退出專業動力，剩下1個議席。本次專業動力再派出3人出戰區議會選舉，召集人方國珊在當區高票當選，惟餘下2位候選人以數千票之差落敗。

實政圓桌、紫荊黨、民主思路唯一代表分別是莊豪鋒、吳振輝、葉浚生，3人均告落選，其中吳的得票更只有472票，未及選區有效選票5%要求，選舉保證金應會被沒收。

對於實政圓桌、民主思路的落敗，劉兆佳在電台節目指，難言中間路線是否行得通，認為候選人的政治立場、地區工作、知名度都很重要。