區議會選舉｜葉劉轟投票加時完全無用　田北辰、湯家驊批影響選情

【區議會選舉2023】因應電子選民登記冊系統故障，投票時間延長至午夜12時。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀批評延長時間完全無用，「我哋不斷鞠躬請佢咃返來，有啲都唔願返來，因為我哋嗰啲唔係組織票，係中產票」。她表明一定會在立法會質詢政府，「花咁多錢宣傳，而臨門一腳竟然會輕機嘅」，對此表示極度遺憾。



全國人大常委李慧琼表示，故障打亂選民投票安排，對不同候選人的選情都有影響，須檢討未能短時間內重開票站的原因。實政圓桌召集人田北辰亦認為，其政團以中產支持者為主，對選情造成「幾大嘅衝擊」。民主思路召集人湯家驊認為，非建制派支持者通常晚飯後投票，故障或令部份民主思路支持者放棄投票。



葉劉批評延長投票時間完全沒用 對故障極度遺憾

葉劉淑儀晚上繼續在杏花邨為新民黨候選人拉票，她接受訪問時回應電子選民登記冊系統故障，稱選管會將投票時間延長至午夜12時「已完全沒用」，因街上已經沒人，而且下微雨，他們都不敢使用揚聲器，以免騷擾市民，批評措施無幫助之餘，亦令晨早5、6時便開始助選工作的義工好辛苦。她認為，新民黨選情很受影響，對此表示極度遺憾，「因為我哋嘅票係中產票，唔係組織票，好多中產幫我哋嘅都係10點半前食完飯，返到屋苑投票，咁又落雨又輕機，有啲無興趣，有啲仲好嬲添，我哋好難叫返人出來，所以我覺得我哋好受打擊」。

葉劉淑儀晚上繼續在杏花邨為新民黨候選人拉票，她接受訪問時回應電子選民登記冊系統故障。（新民黨提供相片）

表明會質詢政府「花咁多錢宣傳竟然輕機，金錢浪費咗」

她稱，有選民到達票站後，因投票不果而無奈離開，曾經請求選民再回來投票，「我哋不斷鞠躬請佢咃返來，有啲都唔願返來返到屋企，因為我哋嗰啲唔係組織票，係中產票，所以我哋好擔憂，輕機呢樣嘢對我哋新民黨影響好大」。她表明，一定要就事件在立法會質詢政府，「花咁多錢宣傳，而臨門一腳竟然會輕機嘅，金錢浪費咗」。被問到是否認為當局可以有更好方案，葉劉淑儀稱最好不要壞機。

全國人大常委李慧琼接受傳媒訪問時表示，票站系統故障打亂選民投票安排，對不同候選人的選情有影響，政府已積極處理問題，但也須汲取經驗，須檢討故障後未能短時間內重開票站的原因。（李慧琼Facebook相片）

李慧琼：須檢討故障後為何未能短時間內重開票站

全國人大常委、民建聯會務顧問李慧琼接受訪問時表示，票站系統故障打亂選民投票安排，對不同候選人的選情有影響，政府已積極處理問題，但也須汲取經驗，須檢討故障後未能短時間內重開票站的原因。

實政圓桌召集人田北辰在Facebook回應票站電腦故障，他說故障期間正值其政團支持者投票的「黃金時間」，暫時未知損失多少選票。（田北辰Facebook影片截圖）

實政圓桌田北辰：故障對我哋政團係一個幾大嘅衝擊

實政圓桌召集人田北辰在Facebook回應票站電腦故障，他說故障期間正值其政團支持者投票的「黃金時間」，暫時未知損失多少選票，「這件事情對我哋呢個政團嘅支持者，以私樓為主嘅背景呢，係一個幾大嘅衝擊」。

民主思路召集人湯家驊接受傳媒訪問時表示，故障在晚上投票高峰期發生，對民主思路選情影響大。（資料圖片）

民主思路湯家驊：故障或令部份支持者放棄投票

民主思路召集人湯家驊接受傳媒訪問時表示，故障在晚上投票高峰期發生，對民主思路選情影響大。他稱建制派支持者通常在早上投票，而非建制派支持者通常在晚飯後投票，因此故障或令部份民主思路支持者放棄投票。

柴灣候選人包括：1號民建聯植潔鈴、2號新民黨周卓然、3號工聯會何毅淦。

黃大仙東候選人包括：1號無申報政治聯繫莫嘉傑、2號香港新方向蘇靖然、3號工聯會譚美普、4號民建聯越毅強。

屯門西候選人包括：1號獨立鄧德成、2號實政圓桌莊豪鋒、3號民建聯鍾健峰、4號工聯會徐帆。

離島候選人包括：1號民主思路葉浚生、2號獨立鍾美慧、3號民建聯葉培基、4號工聯會劉展鵬。

區議會選舉2023已報名參選人名單

更多區議會選舉新聞，請參閱：區議會選舉2023專頁