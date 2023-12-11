區議會選舉｜宋芝齡哽咽：暫時未能勝出　林偉文：繼續並肩作戰

【區議會選舉2023】自由黨派出4人競逐直選議席，最後選前一度被視為當選熱門人選的灣仔區宋芝齡敗選，其餘3人勝出；地委會派出3人，2人當選，宋今日（11日）下午會見傳媒時，一度咽哽地表示，今次不是落敗，是暫時未能勝出，本次選舉最大得益是可以到每區與市民交流。她明白部分區工作不夠深入，將來會做得更好、細心聆聽。



而她的黨友、在灣仔區地委會選舉中勝出的現任灣仔區議會副主席林偉文哽咽，對於宋芝齡未能勝出表示遺憾，稱「可能未夠盡力幫佢」，對自己的勝出則表示平常心，會在灣仔區與宋芝齡繼續並肩作戰。



張宇人：食飯時間票站不出問題 投票率會更高

對於有指中央定下3成投票率的目標，自由黨黨魁張宇人指，從來不知道指標，不知道誰人高興不高興，但如果票站不在晚飯時間出問題，投票率會更高。對於宋芝齡落敗，張宇人稱自己第一次選舉都未能勝出，選舉總有輸贏，不用對結果過分認真。

宋芝齡（中）在區議會選舉中落敗。（文睿攝）

昨晚選民名冊電腦系統出現故障，宋芝齡表示昨日的故障影響不是一個人，但對故障表示無奈，未來要將「空中票變成實體票」，認為自己的優勢是多人認識，但或許未能讓市民見到真實一面，要令市民知道自己是實幹型。被問及會否參與下一屆，她表示是未知之數。

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李鎮強勉勵宋芝齡再接再厲

自由黨副主席李鎮強表示，選區變大困難重重，宋芝齡因為種種原因輸咗，勉勵宋繼續為居民服務。他表示宋芝齡在灣仔區土生土長，有智慧能力擔當為灣仔服務，從來是最早到街站、凌晨才回家，可惜競選期間居民對其了解、認識不多，可能覺得平日在電視機熒幕見到宋芝齡，非了解很深，導致選區有落後，要再接再厲、繼續努力。

阮建中冀建制派繼續合作

南區東南梁進當選，表示選區變大、責任更多；東區太北選區當選人阮建中稱非常感恩，多謝寶馬山區8成半市民支持，希望以後建制派繼續合作。中區當選人馮家亮表示今早4點仍未出結果，7點多在社區有很多居民與他分享勝利、擁抱及握手。