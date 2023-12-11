區議會選舉｜奪15席但港島直選全敗 葉劉：增長1500%大豐收

【區議會選舉2023】新民黨在今次區議會選舉中派出29人參選，當中17人出戰直選，只5人成功當選，港島區更「全軍覆沒」；但在地區委員會選舉中取得10席，在新一屆區議會中將佔15個席。新民黨主席葉劉淑儀對戰果表示滿意，更形容是「增長1500%，大豐收」，更認為區選投票率達27.54%是「難能可貴」。



雖然，她認為昨晚電子選民登記冊於晚飯時段出現故障，對新民黨選情造成影響，但竹稱因為資源問題，暫不打算提出選舉呈請。



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今次區議會選舉，新民黨派出17人參選地方直選，最終只有5人成功當選，分別是新界東的沙田、將軍澳北和屯門的候選人，連同地界委員會界別選舉的10位候選人當選，新民黨共有15人晉身明年元旦日履任的區議會。葉劉淑儀表示，新民黨由無區議員到有15人成功當選：「增長是1500%，大豐收」，她表示對戰果感滿意。

至於新民黨在港島區全軍覆沒，葉劉淑儀解釋該黨素來經營的都是細選區，港島候選人都明白「過票」難以過足，加上新選制宣布後部署時間緊湊，無法在數月內擴大工作層面至公屋區等，但她強對非常滿意港島區候選人表現，指樂見培養了不少年青人，未來會調配資源開辦事處，提供更多地區服務，認同需要深耕細作。

不過，她對於新民黨及自己在選舉期間一直被抹黑、謠傳新民黨支持取消2元乘車優惠等感到遺憾，說君子之爭的選舉不應出現如此情況。

新選制下的區議會投票率達27.54%，葉劉淑儀認為反映全數建制派支持者出來支持心宜候選人，認為投票率與2021年立法會相近，形容「難能可貴」。不過，投票率低於2019年區議會選舉，葉劉淑儀認為始終受周末港人北上娛樂影響，加上今日（11日）為學校假期，眼見街上港人也相對較少，又指立法會與區選都是新制度，需要慢慢適應、培養支持者出來投票。

▼12月10日區議會選舉 電子選民登記冊故障阻礙投票▼



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不過，她質疑選民登記系統昨晚7時至8時故障，對新民黨選情造成影響，「中產拎餸回家後唔會再出嚟」，形容票站外「非常冷清」。

副主席黎棟國表示，所有新民黨候選人在整個選舉過程中都全力以赴，部分落敗參選人與當選者的票數相差不遠。他指以新民黨的資源來看，能取得如此票數感到欣慰，相信候選人服務市民的心思毫不影響。

政府唔會蓄意做成故 葉劉：我哋唔好彩

至於會否因選民登記系統故障而提出選舉呈請，葉劉淑儀表示，留意到選管會需要調查並提交報告，指立法會亦會跟進，「的而且確對我哋嘅中產選民係有好大影響，有啲發曬脾氣唔肯出去，等咗一輪」，但基於資源所限故不打算提出選舉呈請，僅追究政府為何會出現該錯誤。

至於官員是否需要為失誤負責任，葉劉淑儀重申故障的確影響新民黨選情，但指「呢啲係我哋唔好彩，電腦故障都唔係政府蓄意做故障㗎」，不認為有不公平的情況。

選管會主席陸啟康交代電子選民登記冊系統故障時，一度哽咽，在旁人員輕拍背脊鼓勵。（黃學潤攝）

選管會主席陸啟康今早就事故開腔時一度哽咽，葉劉淑儀說：「陸官喊，我諗佢知影響嚴重，知影響咗我哋啲細黨，毫無疑問㗎，我哋靠游離票、中產票嘅細黨，唔係話有大屋邨戶口嗰啲係好受影響㗎，如果唔係有嗰個幾兩個鐘嘅失誤呢，我哋分分鐘差三百幾票嘅候選人會贏到，不過我哋無咁嘅資源、暫時都無，或者我哋研究下（提出選舉呈請）」。