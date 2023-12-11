區議會選舉結果｜143人敗部復活　佔直選及地區委員會界別合共54%

區議會選舉結束，今屆有大批建制派人士當選，當中有143人是2019年區議會選舉之中的落敗者。



區議會選舉在12月10日舉行。（資料圖片/梁鵬威攝）

《香港01》統計地方直選和地區委員會「三會」互選的結果，與2019年區議會選舉結果比對，發現在地方直選88席加上地區委員會界別176席，合共264席之中，有143人是2019年區議會選舉的落敗者，比例為54.17%。地方直選佔55人，佔264席的20.83%，地區委員會界別有88人，比例則為33.33%。

敗部復活者之中不乏資深地區工作者，例如深水埗東經民聯陳國偉、屯門西工聯會徐帆、大埔南工聯會黃碧嬌等，均循地方直選重返區議會。至於地區委員會界別互選就有更多資深人士，例如中西區民建聯楊學明、楊開永，東區自由黨曾卓兒、黃大仙工聯會莫健榮等。

各區直選及地區委員會全部結果：請按此

以下為敗部復活者名單，數字為人數，總數為143人：

2019年區議會選舉敗陣，2023年地方直選重返議會：

中西區：

1馮家亮；2劉天正

灣仔：

3穆家駿

東區：

4丁江浩；5吳清清；6植潔鈴；7何毅淦

南區：

8陳榮恩；9張偉楠

油尖旺：

10葉傲冬；11李家軒；12李思敏

深水埗：

13林偉文（2023年深水埗東，2019年下白田，與2019年渣甸山當選人同名同姓）；14陳國偉

九龍城：

15林博；16關浩洋；17李超宇

黃大仙：

18譚美普；19越毅強；20潘卓斌；21楊諾軒

觀塘：

22馬軼超；23李嘉恒

荃灣：

24馮卓森；25伍俊瑜

屯門：

26馮沛賢；27葉文斌；28鍾健峰；29徐帆

元朗：

30李啟立；31梁明堅；32徐君紹；33蘇淵；34姚國威；35賴玥均

北區：

36姚銘；37曾勁聰

大埔：

38黃碧嬌；39羅曉楓；40駱小鸞；41胡綽謙

西貢：

42邱浩麟；43黃遠康；44温啟明；45陳志豪

沙田：

46鄧肇峰；47陳壇丹；48姚嘉俊；49朱煥釗；50林宇星；51蔡惠誠

葵青：

52陳安妮；53黃俊揚

離島：

54葉培基；55劉展鵬

地區委員會界別互選下重新進入區議會：

中西區：

56李志恒；57楊學明；58張嘉恩；59楊開永

灣仔：

60李文龍；61吳澤森；62莫繡安

東區：

63洪志傑；64王志鍾；65劉淑燕；66陳凱榮；67曾卓兒；68郭詠健；69劉聖雪

南區：

70蕭煒忠；71黃才立

油尖旺：

72蔡少峰；73楊鎮華；74黃建新；75劉柏祺；76鄧銘心；77潘景和

深水埗：

78龐朝輝；79張德偉；80陳麗紅；81陳龍傑；82吳婉秋

九龍城：

83黃馳；84吳奮金；85丁健華

黃大仙：

86陳英；87莫健榮；88袁國強；89黎榮浩；90雷啟蓮；91李東江；92陳偉坤

觀塘：

93鄭強峰；94金堅；95歐陽均諾；96張姚彬；97曾榮輝；98鄧咏駿；99黃啟燊

荃灣：

100陳振中；101曾大；102莫遠君；103鄭捷彬；104林婉濱

屯門：

105鄺珉樀；106陳文偉；107曾憲康；108程志紅；109甘文鋒；110陳暹恆；111葉俊遠；112蔡承憲

元朗：

113湯德駿；114林慧明；115馬淑燕；116袁敏兒；117林偉明；118司徒駿軒；119劉桂容

北區：

120曾興隆；121潘孝汶；122柯倩儀

大埔：

123梅少峰；124陳笑權；125李華光；126余智榮

西貢：

127陳健浚；128李家良；129譚竹君；130陳繼偉

沙田：

131林玉華；132龔美姿；133郭宣彤；134吳啟泰；135張柏源；136夏劍琨

葵青：

137鄧麗玲；138李偉樂；139袁潤洪；140林映惠；141伍志華

離島：

142郭慧文；143周元谷

註：2023年地委會大埔1號民建聯李文傑與2019年油麻地北工聯會落選者李文傑同名同姓，並非同一人。

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