區議會選舉結果｜票王姚銘票后盧婉婷　皆屬民建聯得票各逾2萬

【區議會選舉結果2023/當選區議會名單/點票結果】區議會選舉完結，全港44個地方直選選區共88席，以及18區地區委員會界別共176席，已有結果。在地方直選中，同屬民建聯盧婉婷及姚銘分別在青衣選區及蝴蝶山選區取得逾兩萬票，成今屆票王票后，得票率均佔當區逾六成選票。



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票后盧婉婷 兼全港最高票22,775

全港44個地方直選選區共88席已有結果，今屆票王票后同屬民建聯，民建聯盧婉婷在青衣選區取得22,775票，是全港直選議席最高得票者，並成功連任區議員，其得票佔當區有效選票約63%，遠高於同區另一位當選人、取得7,591票的工聯會彭熠銘。

今年37歲的盧婉婷，在青衣從事逾十年地區工作，2015年首次參與區議會選舉，出戰長亨選區，並以2,814票擊敗時任區議員林立志、前區議員雷可畏及獨立人士夏龍雲。其後在2019年區議會選舉，取得3,759票，以近500票之差，擊敗熱血公民嚴浩源，連任長亨選區區議員。

她現為葵青區議員、亦是該區區議會主席。翻查資料，在第六屆葵青區議會召開首次大會時，當民主派區議員站立唱出《願榮光歸香港》時，盧婉婷與另外四名建制派議員均有表達不滿，並離場抗議。

候選人簡介。（2023區議會選舉網站）

姚銘上屆落選 今次再贏議席成票王

至於今屆票王，是與盧婉婷同屬一黨的姚銘，他在蝴蝶山選區取得20,053票、其得票佔當區有效選票約69%，與首次參選的公屋居民關愛會粉嶺辦事處主任宋冰冰一同當選。不過，姚銘在票數上遠遠拋離取得3,820票的宋冰冰。

姚銘曾於社交平台撰文提及，在19歲便決定於其成長地粉嶺投入社區工作，2007年首度參與北區區議會選舉，惟最終落怕。查閱當年選舉結果，姚銘當年得票為1,739票，以約800票之差，敗於民主黨潘忠賢。

直至2012年，姚銘首次擔任北區區議員，其後成功連任，至2019年區議會選舉，他取得3,724票，敗給北區連線及北區藍圖成員張浚偉，未能再度連任。據其簡介，他現時於任職公共關係總監。

候選人簡介。（2023區議會選舉網站）

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