區議會選舉結果｜4人得票低於3%須被沒收按金　最低票僅得253張

區議會選舉結束，有人歡喜有人愁。大黨民建聯盡攬票王票后，沒知名度的候選人，經一場選戰，得票只得數百張，按規定若得票少於總選票的3%將被沒收按金。翻查全港區選結果，合共有4名候選人得票少於3%，其參選時繳交的3000元按金將進貢庫房，合計12,000元，當中得票最少的是油尖旺南孫逸仙的253票，是今屆最高票當選人盧婉婷22,775票的1%選票。



全港區議會分成44區共產生88席，多區候選人介乎3至6人不等，得票結果懸殊，有候選人高票仍落敗。過往多年選舉規例，落選者得票若少於當區總票數的5%，須被沒收按金，近年的門檻已放寬至3%。

4名沒收按金者 得票率最低僅1.54%

翻查今日（11日）公布的選舉結果，參選油尖旺南的獨立候選人孫逸仙，得253票，該區有效票數16,453張，有6名候選人競逐兩席，其得票率為1.54%，亦是全港得票最少的候選人。其次低票的是大埔北區紫荊黨候選人吳振輝，得472票，該區有效票數23,848張，有6名候選人，其得票率為1.98%。

第三、四低票的都來自大埔南，獨立候選人方約拿單的495票，該區有效票數26,949票，有5人競逐，其得票率為1.84%。第四低票是獨立候選蕭振麟，得624票，得票率2.32%。

亦有候選人得票多於8000仍落敗

被沒收按金者得票低至數百票，但亦有不少落選人，得票高達七千多或八千多票，仍然落敗，包括沙田南、將軍澳北、屯門西、觀塘東南、黃大仙東和西。

根據《區議會 ( 提名所需的選舉按金及簽署人 ) 規例》，如經點票及任何複點後，裁定載有選取某落選候選人的有效票的選票總數，少於有關界別或選區所得的載有有效票的選票總數的 3%，則為提名該候選人而繳存的3,000元按金，須按照該條規例，沒收並撥歸政府一般收入內。

2016年起選舉得票門檻已放寬至3%

翻查資料，2015年區議會選舉和2012年立法會選舉，沒收按金的門檻仍是5%；2019年區議會選舉和2016年立法會選舉，沒收按金的門檻改放寬至3%

區議會選舉2023已報名參選人名單

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