區議會選舉結果全公布｜民建聯無法全取44席　宋芝齡落敗

【區議會選舉結果2023/當選區議會名單/點票結果】區議會選舉已經完結，全港44個地方直選選區共88席，以及18區地區委員會界別共176席，已經全數有結果。



地區委員會界別選舉結果率先出爐，民建聯共取得68席，當選率87%；工聯會9席，當選率近43%；新民黨10席，當選率83%；經民聯8席，當選率80%；自由黨2席，當選率近67%、勞聯1席，當選率50%，落敗的是出戰元朗地區委員會界別的勞聯副主席譚金蓮。



地區直選方面，民建聯在44區各派1人，結果取得41席，有3區未能勝出。大黨方面，經民聯和新民黨表現未如理想，經民聯派出10人，勝出4人，新民黨派出17人，勝出5人。



區議會地方選區：

中西區：

中區當選人包括：

3號民建聯施永泰（3,859票）

4號自由黨馮家亮（3,061票）

落選人包括：

1號新民黨郭杰駿（2,708票）

2號無申報政治聯繫彭舜玟（1,684票）

5號無申報政治聯繫謝戰（605票）

西區當選人包括：

2號民建聯劉天正（7,051票）

3號無申報政治聯繫王倩雯（3,888票）

落選人包括：

1號新民黨吳家超（2,694票）

4號無申報政治聯繫李楚婷（2,851票）

5號獨立劉家昂（932票）

東區：

太北當選人包括：

1號民建聯丁江浩（9,328票）

3號自由黨阮建中（7,844票）

落選人包括：

2號工聯會蘇嘉樂（4,446票）

4號新民黨雷有得（4,983票）

康灣當選人包括：

2號民建聯李清霞（14,764票）

3號工聯會吳清清（9,721票）

落選人包括：

1號新民黨林梓鴻（6,903票）

柴灣當選人包括：

1號民建聯植潔鈴（14,018票）

3號工聯會何毅淦（12,771票）

落選人包括：

2號新民黨周卓然（5,509票）

九龍城區：

九龍城北當選人包括：

1號無申報政治聯繫林博（12,361票）

4號民建聯關浩洋（9,343票）

落選人包括：

2號工聯會鄧巧彤（3,556票）

3號獨立林淑芳（2,026票）

九龍城南當選人包括：

2號經民聯李超宇（10,917票）

4號民建聯吳寶強（13,947票）

落選人包括：

1號獨立謝敏婷（2,226票）

3號香港新方向馬志恆（3,582票）

觀塘區：

觀塘東南當選人包括：

1號工聯會簡銘東（12,269票）

2號公屋聯會龐智笙（10,181票）

落選人包括：

3號民建聯陳嘉文（8,538票）

觀塘中當選人包括：

1號獨立馬軼超（6,094票）

2號民建聯柯創盛（10,912票）

落選人包括：

3號無申報政治聯繫張洛淋（5,797票）

4號無申報政治聯繫明偉傑（2,222票）

觀塘北當選人包括：

2號民建聯張培剛（18,420票）

4號獨立符碧珍（11,787票）

落選人包括：

1號無申報政治聯繫羅文（1,687票）

3號無申報政治聯繫黃曉東（2,460票）

觀塘西當選人包括：

1號工聯會李家恒（9,801票）

3號民建聯譚肇卓（16,836票）

落選人包括：

2號獨立潘楚文（3,556票）

4號獨立許民楓（2,622票）

深水埗區：

深水埗西當選人包括：

1號民建聯何坤洲（15,492票）

4號無申報政治聯繫胡詩韻（9,289票）

落選人包括：

2號無申報政治聯繫鍾宇軒（2,744票）

3號經民聯、西九新動力黃永威（6,801票）

深水埗東當選人包括：

3號民建聯林偉文（10,529票）

4號經民聯陳國偉（6,879票）

落選人包括：

1號勞聯張瑩瑩（5,961票）

2號無申報政治聯繫李頴彰（5,041票）

南區：

南區東南當選人包括：

2號工聯會陳榮恩（6,472票）

3號自由黨梁進（5,626票）

落選人包括：

1號民建聯林浩瑋（5,100票）

4號新民黨江卓姿（4,615票）

南區西北當選人包括：

2號工聯會林詠欣（4,473票）

4號民建聯張偉楠（11,693票）

落選人包括：

1號經民聯吳日峰（1,640票）

3號新民黨崔添偉（3,012票）

灣仔區：

灣仔當選人包括：

4號獨立李碧儀（6,331票）

5號民建聯穆家駿（6,691票）

落選人包括：

1號自由黨宋芝齡（3,043票）

2號新民黨黃守東（3,392票）

3號無申報政治聯繫李文偉（957票）

黃大仙區：

黃大仙東當選人包括：

3號工聯會譚美普（12,337票）

4號民建聯越毅強（9,029票）

落選人包括：

1號無申報政治聯繫莫嘉傑（8,817票）

2號香港新方向蘇靖然（4,447票）

黃大仙西當選人包括：

3號民建聯潘卓斌（15,026票）

4號無申報政治聯繫楊諾軒（13,469票）

落選人包括：

1號香港新方向黃樂妍（5,662票）

2號工聯會李忠澤（7,449票）

油尖旺區：

油尖旺南當選人包括：

2號民建聯葉傲冬（6,321票）

5號無申報政治聯繫關煒曦（6,505票）

落選人包括：

1號無申報政治聯繫艾歷斯（968票）

3號新民黨白俊達（778票）

4號無申報政治聯繫陶淳潁（1,628票）

6號獨立孫逸仙（253票）

+ 1

油尖旺北當選人包括：

1號民建聯李家軒（6,496票）

3號經民聯李思敏（5,848票）

落選人包括：

2號工聯會黎懿霆（4,377票）

4號獨立葉國山（2,342票）

離島區：

離島當選人包括：

3號民建聯葉培基（11,604票）

4號工聯會劉展鵬（7,497票）

落選人包括：

1號民主思路葉浚生（2,118票）

2號獨立鍾美慧（3,224票）

葵青區：

青衣當選人包括：

2號工聯會彭熠銘（7,591票）

4號民建聯盧婉婷（22,775票）

落選人包括：

1號經民聯萬子殷（2,285票）

3號無黨派李旺東（3,205票）

葵涌東當選人包括：

1號工聯會周潔莹（6,975票）

2號民建聯郭芙蓉（16,819票）

落選人包括：

3號無申報政治聯繫余靖浵（2,656票）

葵涌西當選人包括：

1號工聯會陳安妮（12,573票）

2號民建聯黃俊揚（10,147票）

落選人包括：

3號無申報政治聯繫朱江（4,087票）

北區：

蝴蝶山當選人包括：

2號民建聯姚銘（20,053票）

4號無申報政治聯繫宋冰冰（3,820票）

落選人包括：

1號無申報政治聯繫胡玉貞（1,964票）

3號香港新方向李嘉駿（3,051票）

紅花嶺當選人包括：

1號民建聯高維基（10,212票）

3號工聯會曾勁聰（8,646票）

落選人包括：

2號新民黨孔永業（5,492票）

4號無申報政治聯繫李雅芝（1,733票）

西貢區：

西貢及坑口當選人包括：

1號專業動力方國珊（12,187票）

2號民建聯邱浩麟（4,839票）

落選人包括：

3號新民黨、公民力量甘佳璋（2,926票）

4號無申報政治聯繫吳有根（665票）

將軍澳南當選人包括：

1號民建聯施彬彬（9,040票）

2號工聯會黃遠康（8,790票）

落選人包括：

3號專業動力李思朗（3,893票）

4號獨立董启真（4,878票）

將軍澳北當選人包括：

2號民建聯温啟明（10,826票）

3號新民黨、公民力量陳志豪（10,952票）

落選人包括：

1號專業動力陸秀貞（7,477票）

沙田區：

沙田西當選人包括：

3號無申報政治聯繫鄧肇峰（10,385票）

4號民建聯陳壇丹（11,724票）

落選人包括：

1號獨立黃占永（1,750票）

2號無申報政治聯繫黃卓謙（1,538票）

沙田東當選人包括：

1號新民黨、公民力量姚嘉俊（12,766票）

2號民建聯朱煥釗（11,128票）

落選人包括：

3號經民聯周秉謙（4,105票）

沙田南當選人包括：

3號工聯會古偉冰（7,488票）

4號新民黨、公民力量林宇星（11,720票）

落選人包括：

1號民建聯祝慶台（5,548票）

2號無申報政治聯繫蔡偉浩（4,170票）

沙田北當選人包括：

2號公民力量羅伊琳（9,720票）

3號民建聯蔡惠誠（10,453票）

落選人包括：

1號工聯會方浩良（8,692票）

大埔區：

大埔南當選人包括：

4號民建聯黃碧嬌（8,491票）

5號經民聯羅曉楓（11,608票）

落選人包括：

1號獨立張育文（5,731票）

2號無申報政治聯繫蕭振麟（624票）

3號無申報政治聯繫方約拿單（495票）

大埔北當選人包括：

3號無申報政治聯繫駱小鸞（4,724票）

4號民建聯胡綽謙（7,800票）

落選人包括：

1號新民黨劉文杰（4,055票）

2號紫荊黨吳振輝（472票）

5號獨立葉偉兒（2,591票）

6號工聯會吳尉行（4,206票）

+ 1

荃灣區：

荃灣西北當選人包括：

1號工聯會葛兆源（9,783票）

4號民建聯黃啟進（10,213票）

落選人包括：

2號獨立黃超華（959票）

3號獨立鍾展滔（1,641票）

荃灣東南當選人包括：

1號公屋聯會馮卓森（7,563票）

2號民建聯伍俊瑜（10,453票）

落選人包括：

3號無申報政治聯繫何義強（1,647票）

4號工聯會夏泳迦（5,387票）

屯門區：

屯門東當選人包括：

1號工聯會馮沛賢（8,837票）

3號民建聯葉文斌（12,336票）

落選人包括：

2號無政治申報聯繫陳智敏（2,722票）

屯門西當選人包括：

3號民建聯鍾健峰（9,426票）

4號工聯會徐帆（8,608票）

落選人包括：

1號獨立鄧德成（4,903票）

2號實政圓桌莊豪鋒（7,149票）

屯門北當選人包括：

2號民建聯賴嘉汶（14,707票）

3號新民黨蘇嘉雯（7,550票）

落選人包括：

1號勞聯陳萬聯應（6,475票）

元朗區：

元朗市中心當選人包括：

1號無申報政治聯繫施駿興（3,588票）

3號民建聯李啟立（14,702票）

落選人包括：

2號無申報政治聯繫陳子忠（2,460票）

元朗鄉郊東當選人包括：

1號獨立梁明堅（10,401票）

3號民建聯徐君紹（6,447票）

落選人包括：

2號經民聯張弓發（5,047票）

天水圍南及屏廈當選人包括：

2號香港新方向陳燕君（4,638票）

4號民建聯蘇淵（12,388票）

落選人包括：

1號無申報政治聯繫鄧偉健（4,365票）

3號無申報政治聯繫陳思靜（2,633票）

天水圍北當選人包括：

2號工聯會姚國威（13,540票）

3號民建聯賴玥均（11,418票）

落選人包括：

1號經民聯陶皜訊（3,885票）

地區委員會界別：

至於地區委員會約有2,500名選民，分別來自全港18區的分區委員會、地區撲滅罪行委員會或地區防火委員會委員，可在12月10日的區議會一般選舉地區委員會界別中投票。

中西區當選人包括：

1號獨立李志恒（94票）

2號民建聯楊學明（120票）

3號民建聯張嘉恩（113票）

4號無申報政治聯繫張宗（104票）

5號無申報政治聯繫羅錦輝（116票）

6號無申報政治聯繫趙華娟（95票）

8號無申報政治聯繫胡汶軒（105票）

9號民建聯楊開永（117票）

落選人包括：

7號無申報政治聯繫胡偉雄（54票）

10號工聯會鍾燿徽（66票）

東區當選人包括：

1號民建聯洪志傑（146票）

2號民建聯王志鍾（139票）

3號無申報政治聯繫林永祥（131票）

4號民建聯劉淑燕（132票）

5號民建聯陳凱榮（142票）

6號獨立林彩英（129票）

8號民建聯林永晟（144票）

10號自由黨曾卓兒（138票）

11號無申報政治聯繫賴暖新（145票）

12號民建聯郭詠健（145票）

13號無申報政治聯繫洪超群（121票）

14號新民黨劉聖雪（105票）

落選人包括：

7號經民聯王詩展（94票）

9號工聯會林嘉良（74票）

15號民建聯劉堅（87票）

九龍城當選人包括：

1號無申報政治聯繫馮務君（151票）

2號無申報政治聯繫劉婉燕（150票）

3號無申報政治聯繫黃馳（153票）

6號民建聯陳治華（141票）

7號經民聯梁婉婷（161票）

8號無申報政治聯繫張景勛（163票）

9號民建聯吳奮金（152票）

10號無申報政治聯繫丁健華（129票）

落選人包括：

4號獨立鄭曉玲（82票）

5號民建聯邵天虹（102票）

觀塘當選人包括：

1號公屋聯會鄭強峰（175票）

2號無申報政治聯繫李淑媛（166票）

3號獨立詹寶瑜（144票）

4號無申報政治聯繫吳庭鋒（147票）

5號獨立金堅（167票）

6號民建聯歐陽均諾（176票）

7號無申報政治聯繫房逸君（146票）

8號民建聯馮韻斯（162票）

9號無申報政治聯繫林峰（171票）

10號工聯會程海欣（163票）

11號民建聯張姚彬（174票）

14號民建聯曾榮輝（174票）

16號無申報政治聯繫鄧咏駿（149票）

17號獨立余嘉明（155票）

19號工聯會黃啟燊（171票）

20號無申報政治聯繫關堅榮（159票）

落選人包括：

12號民建聯陳俊傑（124票）

13號工聯會彭俊發（102票）

15號無申報政治聯繫陳君銘（75票）

18號無申報政治聯繫張全祺（44票）

深水埗當選人包括：

1號無申報政治聯繫覃碧華（73票）

2號經民聯龐朝輝（93票）

3號民建聯張德偉（100票）

5號無申報政治聯繫梁秉堅（93票）

6號無申報政治聯繫黃俊雄（83票）

7號勞聯陳麗紅（92票）

10號民建聯陳龍傑（92票）

11號民建聯吳婉秋（91票）

落選人包括：

4號自由黨陳建業（65票）

8號西九新動力周晉輝（55票）

9號工聯會侯文婷（43票）

南區當選人包括：

1號新民黨黃雨程（106票）

2號獨立林穎儀（100票）

4號無申報政治聯繫張展聰（105票）

5號民建聯蕭煒忠（117票）

7號民建聯黃才立（119票）

8號民建聯劉毅（116票）

9號經民聯趙式浩（109票）

10號經民聯賴家智（117票）

落選人包括：

３號工聯會袁志光（56票）

6號工聯會李少鈴（39票）

灣仔當選人包括：

1號無申報政治聯繫李文龍（98票）

2號獨立吳澤森（91票）

3號自由黨林偉文（87票）

4號獨立莫繡安（102票）

落選人包括：

5號無申報政治聯繫鍾嘉敏（54票）

黃大仙當選人包括：

2號獨立陳英（125票）

3號獨立馮健樂（117票）

4號工聯會莫健榮（120票）

5號民建聯袁國強（133票）

6號民建聯黎榮浩（129票）

8號獨立雷啟蓮（132票）

9號獨立李東江（113票）

10號獨立陳偉坤（118票）

落選人包括：

1號民建聯黃國恩（66票）

7號獨立李健聰（67票）

油尖旺當選人包括：

1號民建聯蔡少峰（167票）

2號民建聯楊鎮華（153票）

4號工聯會孫智敏（145票）

5號獨立陸子峯（139票）

6號經民聯黃建新（150票）

8號民建聯劉柏祺（165票）

10號無申報政治聯繫鄧銘心（142票）

11號民建聯潘景和（142票）

落選人包括：

3號無申報政治聯繫梁鋭（56票）

7號無申報政治聯繫王子成（73票）

9號獨立何卓峰（60票）

離島當選人包括：

1號民建聯郭慧文（97票）

3號獨立周元谷（77票）

4號無申報政治聯繫羅成煥（92票）

6號民建聯劉舜婷（98票）

落選人包括：

2號工聯會李永富（31票）

5號新民黨曾昭浴（65票）

葵青當選人包括：

1號民建聯伍景華（122票）

2號無申報政治聯繫、惟在經民聯名單上的劉興華（82票）

7號民建聯鄧麗玲（130票）

8號經民聯莫綺琪（113票）

9號民建聯吳任豐（103票）

10號工聯會李偉樂（112票）

12號民建聯黃淑雯（132票）

13號民建聯袁潤洪（123票）

15號民建聯黃紹焜（92票）

16號無申報政治聯繫郭慧敏（112票）

17號民建聯林映惠（125票）

18號民建聯伍志華（114票）

落選人包括：

3號獨立徐錦全（63票）

4號經民聯黃耀聰（72票）

5號獨立譚世華（52票）

６號黃培賢（67票）

11號無申報政治聯繫林國興（39票）

14號無申報政治聯繫李惠明（39票）

北區當選人包括：

2號獨立温和達（89票）

4號民建聯劉鎮海（79票）

5號民建聯吳耀祖（92票）

6號民建聯侯漢碩（93票）

7號民建聯胡景鵬（98票）

8號民建聯曾興隆（92票）

9號民建聯潘孝汶（100票）

10號民建聯柯倩儀（61票）

落選人包括：

1號公屋聯會藍偉良（59票）

3號獨立吳英鵬（53票）

西貢當選人包括：

1號新民黨、公民力量陳健浚（103票）

2號民建聯李家良（104票）

3號新民黨、公民力量譚竹君（101票）

4號工聯會鄭宇曦（100票）

6號民建聯靳彤彤（87票）

7號將軍澳發展關注會陳廣輝（83票）

9號獨立陳繼偉（83票）

11號獨立李天賜（82票）

12號民建聯周家樂（100票）

13號獨立張美雄（94票）

14號獨立張展鵬（98票）

15號無申報政治聯繫曾國家（86票）

落選人包括：

5號將軍澳發展關注會何志釗（43票）

8號民建聯劉麗嬋（61票）

10號民建聯陳崇文（59票）

沙田當選人包括：

2號獨立林玉華（184票）

4號民建聯龔美姿（186票）

5號獨立梁振邦（129票）

6號無申報政治聯繫陳曉盈（176票）

7號獨立羅婉珮（181票）

8號民建聯楊英瀚（136票）

9號無申報政治聯繫郭宣彤（183票）

10號民建聯吳啟泰（184票）

11號新民黨、公民力量梁家瑋（149票）

12號新民黨、公民力量張柏源（180票）

15號民建聯莫熹雯（169票）

16號獨立劉德榮（139票）

17號工聯會李貞儀（175票）

18號無申報政治聯繫林小文（147票）

19號新民黨、公民力量夏劍琨（185票）

20號無申報政治聯繫羅棣萱（170票）

落選人包括：

1號獨立楊聰（108票）

3號工聯會何偉俊（124票）

13號無申報政治聯繫林俊禮（71票）

14號新民黨、公民力量梁昊佳（128票）

大埔當選人包括：

1號民建聯李文傑（54票）

3號獨立麥成灝（62票）

5號民建聯梅少峰（79票）

6號獨立陳笑權（73票）

7號民建聯黃偉憧（71票）

9號新民黨陳建君（59票）

10號經民聯李華光（74票）

11號獨立余智榮（73票）、

落選人包括：

2號民建聯葉俊傑（44票）

4號無申報政治聯繫林海坤（21票）

8號工聯會梁浩廉（38票）

12號民建聯羅志平（48票）

荃灣當選人包括：

1號民建聯陳振中（116票）

3號民建聯周森明（121票）

4號無申報政治聯繫朱德榮（99票）

5號民建聯曾大（118票）

6號無申報政治聯繫莫遠君（89票）

7號無申報政治聯繫鄭捷彬（121票）

8號無申報政治聯繫林婉濱（120票）

9號民建聯劉松剛（110票）

落選人包括：

2號工聯會孔潤生（71票）

10號無申報政治聯繫王健文（59票）

屯門當選人包括：

1號新民黨鄺珉樀（141票）

2號工聯會陳文偉（141票）

4號無申報政治聯繫崔景恒（149票）

5號民建聯曾憲康（151票）

6號民建聯程志紅（115票）

7號新民黨甘文鋒（140票）

8號獨立謝玉玲（90票）

10號民建聯陳暹恆（140票）

11號民建聯葉俊遠（151票）

12號獨立林的徽（143票）

13號民建聯蔡承憲（152票）

15號無申報政治聯繫李超雄（126票）

落選人包括：

3號工聯會羅敏霞（80票）

9號無申報政治聯繫梁立人（70票）

14號獨立徐小龍（71票）

元朗當選人包括：

1號民建聯湯德駿（102票）

2號無申報政治聯繫林慧明（113票）

3號民建聯梁業鵬（105票）

4號民建聯馬淑燕（112票）

5號無申報政治聯繫袁敏兒（116票）

7號無申報政治聯繫文亦揚（97票）

8號無申報政治聯繫林宗賢（94票）

10號無申報政治聯繫黃紹聰（116票）

12號民建聯林偉明（102票）

13號無申報政治聯繫徐偉凱（108票）

15號獨立黃元弟（95票）

16號獨立何曉雯（110票）

17號民建聯司徒駿軒（118票）

18號無申報政治聯繫鄧鎔耀（99票）

19號工聯會劉桂容（112票）

20號獨立李靜儀（89票）

落選人包括：

6號勞聯譚金蓮（88票）

9號工聯會梁志豪（78票）

11號民建聯譚煒霖（87票）

14號無申報政治聯繫周駿達（75票）

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