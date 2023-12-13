消息：中文大學副校長吳樹培被解僱　校董會下午交代

消息指，中文大學副校長吳樹培被解僱，中大校董會下午兩時半舉行記者會公布詳情。中大校政改革早前引發爭議，逾千名校友參與網上聯署，反對3名議員校董提出的方案，吳樹培亦曾參與中大聯署，之後被批評有違中立。



中文大學副校長吳樹培。（資料圖片）

吳樹培曾聯署反對議員校董的中大改革方案

中大校政改革早前引起爭議，早前有逾千名校友參與網上聯署，反對3名議員校董提出的方案，吳樹培亦曾參與中大聯署，據悉當時在中大校董會會議上，吳樹培被批評參與聯署有違中立，曾「僭越」校董會主席權力制訂議程，其後即時被停止其參與校內改組工作。

吳樹培加入中大16年

吳樹培是中文大學副校長及秘書長，負責統籌大學的專業及行政服務，支援教學、研究及知識轉移等大學核心工作。他管理多個行政部門，包括校園發展處以及大學秘書處等。

吳樹培自1989年開始從事大學行政工作，2007年加入中大，2008年出任教務長，2011年起同時出任大學秘書長，2017年4月開始擔任副校長，並繼續以大學秘書長身份擔任大學校董會秘書。