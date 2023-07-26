副組長關家明聯署反對中大改革草案　特首政策組：私人事務

中大部分校董發起聯署反對由三名議員校董提出的改革私人草案，反應熱烈，聯署人數突破千人，當中包括特首政策組副組長關家明。有關草案獲等首李家超批准提交立法會，作為特首政策組副組長的關家明參與聯署會否不恰當，特首政策組只回應稱聯署屬關家明的私人事務。



中大校董會三名成員包括中大校友評議會主席楊于銘、林偉雄和香樹輝於22日發起聯署，表達對由三名議員校董包括張宇人、劉國勳和鄧家彪提出建議削減中大校董會人數及提高聘任校長門檻等私人草案，立法會相關法案委員會本週五（28日）將舉行第二次會議。

聯署已突破千人，當中出現「關家明 1978/崇基/經濟」。而翻查資料，特首政策組副組長關家明的資料與聯署名單符合。關家明去年初由工作9年的貿發局退休，此前曾出任渣打銀行亞洲區總經濟師，並曾在金融管理局從事宏觀經濟及政策研究。

而張宇人早前指曾與特首李家超商討中大事宜，稱二人有共識，認為中大條例修訂拖延得太久，最終由張宇人等人提出私人條例草案，並獲李家超批准提交立去會審議。至於關家明現時作為特首政策組副組長，簽署聯署反對相關草案是否恰當，特首政策組回應指：「這是關家明先生的私人事務，特首政策組沒有補充。」