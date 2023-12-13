文創產業加愛國元素申政府資助會加分？楊潤雄︰一定會更正面考慮

立法會早前通過愛國主義教育的議員議案，身兼全國人大常委的民建聯立法會議員李慧琼今日（13日）在立法會大會關注，文化創意產業加入愛國主義元素，而且表現得特別好，申請政府資助時會否「加分」。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，局方考慮如何為青少年提供發展機會等，如能推動愛國主義教育，「一定會更加正面去考慮」。



不會為個別文創行業設特定資助額

施政報告提出推動文化創意產業發展，包括向創意智優計劃和電影發展基金合共注資43億元。立法會今日（13日）開大會，選委界立法會議員馬逢國就推動文化創意產業發展提出口頭質詢，關注創意智優計劃注資29億元，資金的具體安排，以及會否就不同行業設定專項資助金額。

楊潤雄回應說，約17.2億元用作推動和資助創意產業業界舉辦不同項目培育人才，促進業界發展，在社區營造創意氛圍，推動更多跨界別、跨藝術領域的合作，約11.8億元預留作資助香港設計中心推展創意產業與培育計劃，或者創意人才相關的項目，包括深水埗設計及時裝基地的運作和籌劃活動費用等。他續指，不會為個別行業或項目設定特定資助金額，令計劃保持有效和靈活運作，歡迎業界提出能夠配合計劃的申請，有信心現有資源能為業界提供恰當的支援。

制定新文創發展方向？楊潤雄：現時產業涵蓋範圍已很闊

馬逢國說，政府2000年時就文創產業定義，包括電影錄像、電視和電台等，經過20年的發展，關注局方會否制定新的文創發展的方向。楊潤雄指，現時推動的創意產業涵蓋的範圍很闊，例如珠寶設計家品設計等都在設計範圍中，本身已經是很大的範圍，認為本身支援的範疇已經很闊。至於推動跨界別跨藝術文化之間的合作，楊指未來的發展會以寬鬆和開放的態度處理，反而特別為個別行業定位可能限制新的創意產業發展。

管浩鳴關心政府會否考慮以更合乎比例的方式。(黃浩謙攝)

未來會檢討不同比例藝術團的撥款

選委界立法會議員管浩鳴關心政府會否考慮以更合乎比例的方式為藝術團撥款，楊潤雄指未來會就資源分配等檢討，希望所有藝術團在使用政府資源時，都要考慮對社會的效益等。

選委界立法會議員李浩然關注，政府對新興產業包括網絡微電影的製作有否支援措施，楊潤雄指串流平台上越來越多新電影或劇集推出，亦非常受歡迎，串流平台開發計劃已接受申請，計劃推動香港製作者善用串流平台推動作品，培育新的製作人才。