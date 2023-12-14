何敬康促教育市民規劃銀髮生活　管浩鳴冀改善醫院輪候時間

立法會今日（14日）通過無立法效力的「提倡健康老齡化，為銀髮族建立良好生活品質」議員議案。提出議案的新民黨立法會議員何敬康指，新加坡根據公民收入或財富水平而提供分層援助的做法，值得香港參考，又表示政府應教育市民在壯年規劃將來銀髮生活。



選委界立法會議員管浩鳴則指，很多長者需要看醫生，但「閒閒哋需要等一年半載，好似白內障手術等到眼睛模糊、睇唔到嘢都未等到醫生」，希望政府改善。



不少退休長者有活動投入社會，亦樂意參與義工工作。（資料圖片/蔡旻殷攝）

銀髮經濟顧問小組應關注長者身心健康

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓發言指，部份人覺得長者是社會負累，但其實香港很多長者都健康有活力，有能力為經濟發展作出貢獻，望政府新成立的「銀髮經濟顧問小組」，關注長者經濟同消費之餘，亦可顧及長者心境及健康狀況。他又稱，社會似乎忽略長幼共融，應促進年輕人與父母就近居住。

經民聯立法會議員梁美芬以電影《見習冇限耆》為例子，表示羅拔迪尼路飾演的企業行政總裁（CEO）退休後，到了年輕創業者的公司做實習生，指其實不少退休人士有能力重投社會，應該為這些有豐富經驗和技能的長者提供機會。

孫玉菡說，未來屋邨的總面積有5%會用作社福。（資料圖片/羅國輝攝）

管浩鳴稱，人口老化是不爭事實，政府應從根源解決問題，例如設法提升現有社區設施、組織為服務長者的群體活動、津貼機構提供長者活動等。對於長者輪候診症方面，他以白內障手術為例，稱有長者等到失明都未輪候到醫生，情況需要改善。

未來屋邨總面積5%用作社福

勞工及福利局局長孫玉菡稱，香港現時每5個人就有1個長者，現時社區有241間長者地區中心和長者鄰舍中心，會員已經有27萬人，隨着人口增長會配置相對數量的中心，亦會設立長者學院，讓長者都可以修讀課程。應對老齡方面，他指未來提供更多院舍，屋邨將有5%總面積用作社福用途。