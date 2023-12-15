中央港澳辦3位發言人　管日常工作副主任周霽統領七局正、副局長

國務院新聞辦舉行新年招待會，發布《中央國家機關和地方2024年新聞發言人名錄》，其中中共中央港澳工作辦公室新聞發言人共有3人，由分管日常工作的副主任周霽領導，另外二人分別為港澳辦七局局長曾健和副局長徐露穎。



中共中央港澳辦現時有4名副主席，分管日常工作的周霽排名居首，為正部級官員。其餘三位副主任分別是港澳兩地的中聯辦主任鄭雁雄和鄭新聰，和王靈桂。



周霽將任中央港澳辦常務副主任（新華社圖片）

中共中央港澳辦在10月時公布組織架構，內設單位除了負責行政的秘書局和人事的機關黨委（幹部局），還包括八個局，分別為：

一局：承擔落實中央港澳政策有關工作。

二局：承擔政治領域內地與特別行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。

三局：承擔經濟領域內地與特別行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。

四局：承擔文化、教育、青年等領域內地與特別行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。

五局：承擔醫療衛生、民族、宗教、勞工、社會服務等領域內地與特別行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。

六局：承擔協調特別行政區開展維護國家安全有關工作。

七局：承擔協調涉港澳宣傳工作，承擔港澳新聞機構駐內地記者站和記者管理工作，承辦新聞發佈工作。

八局：承擔涉港澳有關法律法規草案起草和司法領域內地與特別行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。



中共中央有關部門發言人名單（網上圖片）

最新發布的《中央國家機關和地方2024年新聞發言人名錄》，主要新增多家中央國家機構。今年實施了連串的黨和國家機構改革，2024年的新聞發言人名錄，正包括了這些新組建的中央國家機構發言人，除中共中央港澳辦外，還有中央金融委員會辦公室、中共中央社會工作部。